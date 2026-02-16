*11:10JST 精工技研---3Qは2ケタ増収・大幅増益、通期予想の上方修正及び期末配当の増配を発表

精工技研＜6834＞は13日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比51.4%増の201.69億円、営業利益が同184.2%の48.44億円、経常利益が同176.7%増の51.14億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同190.4%増の38.86億円となった。

精機関連の売上高は74.38億円（前年同期比15.4％増）、営業利益は8.16億円（前年同期比130.6％増）となった。車載用センサー関連部品の売上は堅調に推移したものの、電気自動車向けの部品や、同部品を量産するための金型の売上が減少した。一方、2024年10月に連結子会社化したエムジーは前連結会計年度の第4四半期より損益を算入しているため、当第3四半期連結累計期間は、同社の損益が純増となった。なお、当第3四半期までの累計売上高としては過去最高となった。

光製品関連の売上高は127.31億円（前年同期比85.2％増）、営業利益は40.27億円（前年同期比198.2％増）となり、売上高・営業利益ともに第3四半期連結累計期間として過去最高となった。生成AIの普及拡大を背景に世界中でデータセンターの建設が進み、データセンター内に用いられる光通信用部品の売上が増加した。また、光コネクタ研磨機や測定装置についても、人員体制の見直しや仕入先・外注先との関係強化を図ることでリードタイムを短縮した結果、売上を大きく増加させることができた。

2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比50.1%増（前回予想比25.0%増）の300.00億円、営業利益が同148.5%増（同42.9%増）の70.00億円、経常利益が同141.7%増（同44.0%増）の72.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同142.7%増（同38.5%増）の54.00億円としている。

また、同日、2026年3月期の期末配当金を前回予想から20.00円増配の60.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は100.00円（前期比35.00円増配）となる。《KM》