株式会社アスア：2026年6月期中間期決算説明文字起こし（3）

続いて、好調に推移している物流アウトソーシングサービスの内容について、もう少し詳しくご説明いたします。

昨年よりお伝えしているとおり、いわゆる「2024年問題」への対応に加え、「新物流2法」が施行されたことにより、物流現場における安全対策に対するニーズは、以前にも増して高まっている状況です。

当社では、訪問型サービスである「TRYESサポート」と、クラウド型サービスである「TRYESレポート」という2つのサービスを展開しておりますが、いずれも順調に推移しております。

加えて、関東エリアにおける営業体制の強化を目的として、東京支店の拡張及び人員の増強を実施いたしました。

スライド下段のグラフにお示ししているとおり、物流アウトソーシングサービスの売上は、2022年6月期比で31.2％増と、着実な成長を続けております。

KPIにつきましても、「TRYESサポート」「TRYESレポート」の両サービスともに順調に推移していることをご報告いたします。

続いて、財務の状況についてご説明いたします。自己資本比率は75.1％と高水準を維持しており、安定的な経営基盤を確保しております。

キャッシュ・フローにつきましては、当中間期において、財務活動により、自己株式の取得、借入金の返済、配当の支払い等により、合計で1億8,500万円の支出がございましたが、全体としては健全な水準で推移しているものと考えております。

