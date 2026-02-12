綿半ホールディングス、26年3月期増収増益予想で11期連続増配へ、進捗順調で通期業績据え置き

綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)は、経営方針に「地域に寄り添い、地域と共に新しい価値を創造する」を掲げ、ホームセンターを中心とする小売事業、長尺屋根工事などを強みとして戸建木造住宅分野にも展開する建設事業、医薬品・化成品向け天然原料輸入を主力とする貿易事業を展開している。26年3月期は増収増益・11期連続増配予想としている。各事業とも伸長する見込みだ。第3四半期累計は小幅減益だったが、進捗率は順調である。期初時点で下期偏重の計画としており、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は反発力が鈍く安値圏でモミ合う形だが、大きく下押す動きも見られず下値固め完了感を強めている。出直りを期待したい。

■小売事業、建設事業、貿易事業を展開

ホームセンターを中心とする小売事業、長尺屋根工事や自走式立体駐車場工事を強みとして戸建木造住宅分野にも展開する建設事業、および医薬品・化成品向け天然原料輸入を主力とする貿易事業を展開している。

25年3月期セグメント別業績は、小売事業が売上高792億69百万円で営業利益(全社費用等調整前)17億61百万円、建設事業が売上高447億62百万円で営業利益17億99百万円、貿易事業が売上高78億36百万円で営業利益8億57百万円、その他事業(不動産事業等)が売上高17億26百万円で営業利益1億63百万円、営業利益の全社費用等調整額が▲10億76百万円だった。

■小売事業はEDLP×EDLC戦略を推進

小売事業は、綿半ホームエイドが長野県を中心にスーパーセンター業態とホームセンター業態、綿半フレッシュマーケットが愛知県を中心に食品スーパー業態、綿半Jマートが関東甲信越エリアにホームセンター業態、綿半パートナーズがグループの共同仕入やプライベートブランド(PB)商品の共同開発など展開している。スーパーセンター業態は10万点を超える豊富な品揃えに加えて、生鮮食品を加えることで主婦層を取り込んでいることが特徴である。また生鮮食品、ホームセンター商品、医薬品、各種テナントを含めた複合型店舗も展開している。

事業拡大に向けた基本戦略として、M&Aも活用したエリア拡大と売場面積拡大、EDLP(エブリデー・ロー・プライス)×EDLC(エブリデー・ロー・コスト)戦略、子会社の綿半パートナーズによるグループ商品仕入原価低減とPB商品共同開発・相互供給、全社を一本化する新基幹システムの導入と物流改革、ネット通販の拡大などを推進している。

M&Aでは、18年12月に家電・パソコン通販サイト運営のアベルネット(現:綿半ドットコム)を子会社化、19年4月に長野県内で「お茶元みはら胡蝶庵」を展開する丸三三原商店(現:綿半三原商店)を子会社化、20年10月に家具・インテリア販売や空間デザイン事業を展開するリグナを子会社化、20年11月に調剤薬局併設ドラッグストアを展開するほしまんを子会社化、21年3月に組立家具製造販売の大洋を子会社化、21年11月にヴィンテージスタイルの家具・インテリアショップを展開する藤越を子会社化、22年4月に建物管理・不動産売買のAICを子会社化、藤越とリグナを合併(新社名リグナ)した。

また22年7月には中村ファームを子会社化(現:綿半ファーム)して養豚事業に参入、23年3月には小諸動物病院の全株式を取得、24年4月には養豚事業者向けに生産管理システムを開発・提供するEco―Porkと資本業務提携した。綿半ファームは25年6月に稼働開始した次世代養豚施設(長野県東筑摩郡)から、25年8月に「幻の三元豚」4頭を含む豚15頭を初出荷した。

26年1月には子会社の綿半ファームを通じて、ちくほく農場(長野県東筑摩郡)の全株式を取得した。25年10月に設立した農事組合法人綿半農場とともに、同社の創業の地である長野県で農業事業に本格参入する。

小売事業の月次売上(速報値)を見ると、26年1月は全店が96.4%、既存店が96.7%だった。26年1月は積極的なプロモーション展開により季節商品が好調に推移した一方でが、EC販売が低調だった。25年4月～26年1月累計は全店が97.8%、既存店が97.8%となった。

■建設事業は長尺屋根工事や自走式立体駐車場工事に強み、木造住宅も拡大

建設事業は、綿半ソリューションズが建築・土木・住宅リフォーム工事、鉄骨・鋼構造物の加工・製造などを展開し、長尺屋根工事および自走式立体駐車場工事を強みとしている。長尺屋根工事は、工場の操業を止めずに老朽化した屋根の改修工事を行う「WKカバー工法」で特許を取得している。自走式立体駐車場工事は、柱が少なく利用者が使いやすい「stage W」など、多数の国土交通省認定を有して国内トップシェアを誇っている。

子会社化したサイエンスホームが戸建木造住宅FC事業、夢ハウスが戸建木造住宅販売・加盟店運営を展開するなど、木造住宅分野の拡大も注力している。23年1月には自然素材・天然無垢材で造る木造軸組パネル工法の新ブランド「cotton1/2」を開始、23年5月には木造システム建築「PREST WOOD」を開始、また24年4月には木材加工品製造・販売の征矢野建材を子会社化(現:綿半建材)した。24年9月には綿半建材が須江林産の全株式を取得し、素材丸太の生産から加工・施工・販売まで木材に関わるすべてをグループ内で展開する体制を構築した。綿半建材は「伐る・使う・植える・育てる」を柱とした森林の再生に向け、25年8月に長野県飯田市千代の山林約1500haを取得した。25年12月には子会社の綿半林業を通じて小山工建(鹿児島市)の全株式を取得した。木造住宅分野の更なる販路拡大を目指す。

■貿易事業はジェネリック医薬品向け天然原料などを販売

貿易事業は、医薬品・化成品向け天然原料輸入専門商社の綿半トレーディングが展開している。ジェネリック医薬品向けアセトアミノフェン(解熱鎮痛剤)や、メキシコ特産でヘアワックス・口紅などに使用するキャンデリラワックス(取り扱い数量国内1位)など特定分野に強みを持ち、製造部門はHMG(ヒト尿由来の排卵障害治療薬)原薬を製造して医薬品メーカーに販売している。

23年1月には綿半トレーディングが、果実・野菜等の食品輸入を展開するカサナチュラルの株式20%取得して資本業務提携した。24年1月には綿半トレーディングが世界的な化学・エネルギー企業であるSasol Chemicals社と、日本のパーソナルケア市場における独占販売代理店契約を締結した。

■中期経営計画

23年5月に策定した新中期経営計画(24年3月期～27年3月期)では、経営方針を引き続き「地域に寄り添い地域と共に新しい価値を創造する」として、目標数値には最終年度27年3月期の売上高1500億円、経常利益45億円、経常利益率3.0%を掲げている。地域との繋がりを大切にしながら、地域の発展に尽くすとともに、目標数値達成に向けて諸施策を実践し、企業価値向上を図るとしている。

24年11月には綿半ソリューションズが、持続可能な脱炭素社会の実現を目指す企業グループである日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)へ加盟した。

24年10月に九電工<1959>と共同で設立した綿半ウッドパワー(出資比率65%)は、25年4月にソヤノウッドパワー(SWP)の発電事業を承継し、木質バイオマス発電事業に参入した。

25年8月には綿半ソリューションズが、オーストラリアの革新的な再生可能エネルギー技術企業であるBlack Stump Technologies社と戦略的パートナーシップを締結した。次世代再生可能エネルギーソリューション「Solarator」を日本市場で本格展開する。

■26年3月期増収増益・11期連続増配予想

26年3月期の連結業績予想は、売上高が前期比4.0%増の1390億円、営業利益が9.7%増の38億40百万円、経常利益が4.9%増の40億円、親会社株主帰属当期純利益が10.7%増の23億円としている。配当予想は前期比1円増配の30円(期末一括)としている。11期連続増配予想で予想配当性向は25.3%となる。なお前期の29円には上場10周年記念配当5円が含まれているため、普通配当ベースでは前期比6円増配の形となる。

第3四半期累計は売上高が前年同期比1.7%増の1026億66百万円、営業利益が3.5%減の28億91百万円、経常利益が1.2%減の31億78百万円、親会社株主帰属四半期純利益が4.0%減の20億60百万円だった。小売事業における前期の南海トラフ地震注意報に伴う災害対策需要の反動などで小幅減益だったが、建設事業は工事が順調に進展した。

小売事業は売上高(外部顧客への売上高)が1.7%減の595億41百万円、営業利益(全社費用等調整前)が17.9%減の14億55百万円だった。前期の南海トラフ地震注意報に伴う災害対策需要の反動減に加え、暖冬による季節商品に不振や積極的な改装実施の影響などより減収減益だった。

建設事業は売上高が6.8%増の361億10百万円で、営業利益が4.2%増の13億66百万円だった。リニューアルおよび鉄構分野で工事が順調に進捗した。

貿易事業は売上高が1.9%減の56億06百万円、営業利益が8.9%増の6億55百万円だった。商品構成の変化により減収ながら増益だった。その他事業(不動産事業等)は売上高が55.2%増の14億07百万円、営業利益が142.8%増の1億45百万円だった。

なお全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が324億16百万円で営業利益が6億83百万円、第2四半期は売上高が330億47百万円で営業利益が7億66百万円、第3四半期は売上高が372億03百万円で営業利益が14億42百万円だった。

通期の連結業績予想は据え置いている。セグメント別の計画は、小売事業の売上高が前期比1.8%増の806億63百万円で営業利益が11.3%増の19億60百万円、建設事業の売上高が8.1%増の483億84百万円で営業利益が8.0%増の19億43百万円、貿易事業の売上高が0.7%増の78億90百万円で営業利益が11.3%増の9億54百万円としている。

26年3月期も増収増益で連続増配予想としている。各事業とも順調に伸長する見込みだ。第3四半期累計の進捗率は売上高が74%、営業利益が75%、経常利益が79%、親会社株主帰属当期純利益が90%と順調である。期初時点で下期偏重の計画としており、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。

■株主優待制度は毎年9月末時点の継続保有株主対象

株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年9月30日現在で1単元(100株)以上を継続保有している株主を対象に、保有株式数に応じて綿半オリジナル信州特産品やマイホーム購入特典などを贈呈している。

■株価は下値固め完了

なお26年2月2日に、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT―3)によって自己株式70万株を取得した。

株価は反発力が鈍く安値圏でモミ合う形だが、大きく下押す動きも見られず下値固め完了感を強めている。出直りを期待したい。2月10日の終値は1485円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS118円81銭で算出)は約12倍、今期予想配当利回り(会社予想の30円で算出)は約2.0%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1200円54銭で算出)は約1.2倍、時価総額は約296億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

