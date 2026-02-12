*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 日本電子材料、石川製作所、ブロードエンターなど

銘柄名<コード10日終値⇒前日比

日本ケミコン＜6997＞ 1544 -67

第3四半期営業益の低進捗などマイナス視。

ニチアス＜5393＞ 8160 -305

10-12月期営業益は市場予想を下振れ着地。

共立メンテナンス＜9616＞ 2715.5 -124

10-12月期業績はコンセンサスを下振れ着地。

大阪ソーダ＜4046＞ 2328 -89

決算サプライズ乏しく出尽くし感先行か。

ミツバ＜7280＞ 1418 -66

10日決算発表が予定されているが。

マルハニチロ＜1333＞ 1428.5 -35

10-12月期は営業増益率鈍化。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 25190 -1410

半導体関連では軟調だが需給要因か。

SBI新生銀行＜8303＞ 2031 -60

9日の高値更新でいったん達成感も。

ルネサスエレクトロニクス＜6723＞ 2982.5 -120.5

決算評価の動きにも一服感で。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2733 -65

レアアース関連は10日もさえない動き続く。

東京応化工業＜4186＞ 8222 -210

9日は決算発表後に急騰も。

じげん＜3679＞ 444 -12

10-12月期も増益率小幅にとどまり。

カイノス＜4556＞ 2004 +400

デンカ系実施のTOB価格2285円にサヤ寄せ続く。

地盤ネットHD＜6072＞ 248 +50

運用会社Kaihou議決権比率の30％以上取得へ。

日本電子材料＜6855＞ 7030 +1000

業績上方修正や増配発表を引き続き材料視。

有機合成薬品工業＜4531＞ 483 +80

抗菌薬関連として国策期待か。

シキノハイテック＜6614＞ 1060 +150

三菱重工業と「渦電流探傷器」を製品化。

タイガースポリマー＜4231＞ 1143 +137

業績上方修正や増配の発表で。

テクニスコ＜2962＞ 738 +100

人工ダイヤ関連として買い続く。

日本精密＜7771＞ 775 +100

ババ抜きゲーム。

石川製作所<6208> 2113 +387

防衛機器の売上増で業績好調。

ヒーハイスト<6433> 2220 +400

チューリッヒ工科大学プロジェクトパートナー指定を材料視続く。

ブロードエンター<4415> 1497 +300

営業利益が前期32.4％増・今期73.9％増予想。26年12月期初配実施予定も発表。

リンクバル<6046> 210 +34

第1四半期営業損益が0.11億円の黒字。前年同期の0.26億円の赤字から

黒字に転じる。株主優待制度の新設も発表。

ZETA<6031> 307 -51

25年12月期営業利益が3.96億円。従来予想の5.50億-7.50億円を下回る。

パワーエックス<485A> 2420 +187

NTT アノードエナジーと蓄電池事業で協業検討開始。

ククレブ<276A> 3860 -330

5日高値で達成感意識。

フォトシンス<4379> 422 +25

25年12月期業績見込みを上方修正。

ビーマップ<4316> 1060 -52

9日大幅高の反動安。

データセク<3905> 1929 +123

中東・北アフリカ地域でのAIインフラ構築に向けた覚書締結。

クラシコ<442A> 1683 -127

9日まで9日続落の売り地合いが継続。

レナサイエンス<4889> 1650 +187

サウジアラビア政府医療研究機関と臨床試験契約。《CS》