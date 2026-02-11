*22:53JST 【市場反応】米1月雇用統計、ポジティブサプライズでドル大幅反発

米労働統計局が発表した米・1月失業率は4.3％と、予想外に12月4.4％から低下し、昨年8月来で低水準となった。非農業部門雇用者数は前月比＋13万人と、12月＋4.8万人から伸びが拡大。伸びは24年12月来で最大となった。

米1月平均時給は前月比＋0.4％と12月＋0.1％から伸びが加速、予想＋0.3％も上回った。前年比では＋3.7％と、予想に一致。12月の21年5月来の低水準に並んだ。

先行指標が予想を下回っていたため弱い結果を警戒していたが、ポジティブサプライズとなった。年内の利下げ観測も後退し、米国債相場は反落。長期金利の急伸でドル買いが強まった。ドル・円は154円65銭まで上昇後、152円90銭まで反落し、153円65銭で推移する荒い展開。ユーロ・ドルは1.1900ドルから1.1833ドルまで下落、ポンド・ドルは1.3691ドルから1.3610ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・1月失業率：4.3％（予想：4.4％、12月4.4％）

・米・1月非農業部門雇用者数：＋13万人（予想：＋6.5万人、12月：＋4.8万人←＋5.0万人）

・米・1月平均時給：前月比＋0.4％、前年比＋3.7％（予想、0.3％、＋3.7％、12月＋0.1％←＋0.3％、＋3.7％←＋3.8％）《KY》