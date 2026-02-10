*17:00JST 【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通し～vol.1

以下は、2026年2月4日にYouTubeチャンネル「FISCO TV」で配信された【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通しです。TOPIX2025年相場の振り返り、2026年の相場見通しを、フィスコ アナリストの白幡玲美が紹介、2回に分けて配信します。



皆さん、こんにちは。フィスコ・アナリストの白幡玲美です。今回は2025年のTOPIXの振り返りと、26年の見通し、ミニTOPIX先物についてお話します。

2025年のTOPIX（東証株価指数）は、年間騰落率【+22.41%】を記録し、日経平均株価（+26.18%）と共に3年連続の上昇を遂げた極めて強い1年となりました。

1. 指数改革の進展：第1段階完了による「質の向上」

2025年における最大のトピックは、TOPIX構成銘柄の絞り込み（第1段階）の完了です。2025年1月末、東証が進めてきた「投資対象としての機能性向上」を目的とした見直しが一段落しました。

これにより、旧東証1部全銘柄を機械的に採用する仕組みから、流動性や時価総額を重視する形へと舵が切られました。流通株式時価総額が基準に満たない約440銘柄のウエイトが段階的に引き下げられ、構成銘柄数は従来の約2,200から約1,700銘柄まで絞り込まれました。この改革は、指数の「新陳代謝」を促し、パッシブ運用を行う海外投資家にとってTOPIXをより効率的で魅力的なベンチマークへと変貌させ、年間の安定した資金流入を支える基盤となりました。

2025年は「AIインフラ需要の爆発」と「国内の金利上昇」が明確なテーマとなり、それに関連する銘柄が指数を牽引しました。

1. アドバンテスト ＜6857＞

要因: 生成AI市場の急拡大に伴い、AI半導体向けのテスタ（試験装置）需要が記録的な水準に達しました。2025年10月にはその高い流動性と時価総額が評価され、TOPIXコア30へ新規採用されたことがさらなる買い呼び水となりました。

2. 三菱重工業 ＜7011＞

要因: 「防衛・エネルギー・宇宙」の3軸全てが好調でした。特にトランプ政権2.0による同盟国への防衛支出増額期待や、データセンター向けの大型ガスタービン、さらに次世代型原発などのエネルギー政策が追い風となり、大型株ながら歴史的な上昇を記録しました。

3. 三菱UFJフィナンシャル・グループ ＜8306＞

要因: 日銀による政策金利の上昇（0.5%から0.75%への到達）が、銀行の収益構造を抜本的に改善させる「金利ある世界」への回帰として好感されました。増配や大規模な自社株買いといった株主還元姿勢も、海外投資家からの強い支持を集めました。



-【TOPIX】2025年の振り返りと26年の見通し～vol.2に続く-《NH》