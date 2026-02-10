関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、不動産業、情報・通信業、鉱業なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほか食料品、水産・農林業、陸運業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 4,955.54 ／ 5.90
2. その他金融業 ／ 1,441.5 ／ 5.13
3. 不動産業 ／ 3,131.69 ／ 4.74
4. 情報・通信業 ／ 7,351.59 ／ 4.06
5. 鉱業 ／ 1,157.97 ／ 3.19
6. 卸売業 ／ 6,244.81 ／ 2.92
7. 機械 ／ 5,388.31 ／ 2.43
8. 銀行業 ／ 656.37 ／ 2.41
9. その他製品 ／ 6,252.3 ／ 2.31
10. 精密機器 ／ 14,207.11 ／ 2.20
11. 石油・石炭製品 ／ 3,121.64 ／ 2.20
12. 証券業 ／ 946.32 ／ 2.20
13. サービス業 ／ 3,062.17 ／ 1.90
14. 金属製品 ／ 1,793.13 ／ 1.78
15. 鉄鋼 ／ 875.89 ／ 1.71
16. 保険業 ／ 3,370.11 ／ 1.59
17. 建設業 ／ 3,270.78 ／ 1.51
18. パルプ・紙 ／ 691.42 ／ 1.33
19. 化学工業 ／ 2,876.06 ／ 1.23
20. 医薬品 ／ 4,213.52 ／ 1.10
21. 電気機器 ／ 6,984.94 ／ 1.04
22. ゴム製品 ／ 6,074.27 ／ 1.03
23. 輸送用機器 ／ 5,640.48 ／ 0.96
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,874.96 ／ 0.89
25. 電力・ガス業 ／ 740.52 ／ 0.84
26. 小売業 ／ 2,427.75 ／ 0.76
27. 繊維業 ／ 993.67 ／ 0.74
28. 海運業 ／ 1,871.49 ／ 0.57
29. ガラス・土石製品 ／ 2,075.05 ／ 0.38
30. 陸運業 ／ 2,431.74 ／ -0.02
31. 水産・農林業 ／ 823.1 ／ -0.48
32. 食料品 ／ 2,682.51 ／ -0.56
33. 空運業 ／ 261.21 ／ -0.87《CS》
