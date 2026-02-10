*14:44JST サンフロンティア不動産---グループ公式ホテルサイト「サンフロンティアホテルズ」開設

サンフロンティア不動産＜8934＞は9日、子会社であるサンフロンティアホテルマネジメントが、グループが展開するホテル情報を集約した公式ポータルサイト「サンフロンティアホテルズ」を開設したと発表した。

同グループでは、都市型からリゾート型まで全国で多様なホテルブランドを展開し、出張・観光・記念日など幅広い宿泊ニーズに対応してきたが、これまではホテルごとに情報や予約導線が分かれており、グループ全体の宿泊施設を俯瞰的に探すことが難しい状況にあった。

新たに公開されたポータルサイトでは、地域・ブランド・旅の目的などからグループ全体のホテルを横断的に検索可能となっており、旅の計画段階から最適なホテルを選びやすくし、公式サイトから安心して予約できる導線を整備している。

また、サイトの開設に伴い、既存のメンバーシッププログラム「HIYORI HOTELS ＆ RESORTS Club」は「Sun Frontier Hotels Club」に名称を変更し、引き続きお得な会員サービスを提供していくとしている。《AK》