個別銘柄戦略: 協和キリンや五洋建に注目
昨日9日の米株式市場でNYダウは20.20ドル高の50,135.87ドル、ナスダック総合指数は207.46pt高の23,238.67pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,140円高の57,200円。為替は1ドル＝155.80-90円。今日の東京市場では、25年12月期コア営業利益が8.0％増と従来予想の16.1％減から増益で着地し配当方針の変更も発表した協和キリン＜4151＞、25年12月期営業利益が44.0％増と従来予想の19.9％増を上回り発行済株式数の2.52％上限の自社株買いも発表した荏原実業＜6328＞、26年3月期業績と配予想を上方修正した五洋建＜1893＞、26年3月期業績予想を上方修正し増配も発表したイノテック＜9880＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の1.78％上限の自社株買いと株主還元方針の見直しも発表した山形銀＜8344＞、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の10.70％の自社株消却も発表した古河機金＜5715＞、26年6月期業績予想を上方修正したメルカリ＜4385＞、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を上方修正し配当実施方針も発表した京都友禅HD＜7615＞などが物色されそうだ。一方、第3四半期累計の営業利益が2.9％増と上期の47.1％増から増益率が縮小した日製鋼所＜5631＞、第3四半期累計の営業利益が17.2％増と上期の24.9％増から増益率が縮小したJリース＜7187＞、第3四半期累計の営業利益が25.1％増と上期の52.2％増から増益率が縮小した東鉄工＜1835＞、26年3月期純利益予想を下方修正した三洋化成＜4471＞、26年3月期業績予想を下方修正した丸一鋼管＜5463＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
