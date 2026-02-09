*16:25JST 日経平均は急伸、自民党大勝で財政拡張政策への期待から一段高

前週末6日の米国市場は堅調に推移。エヌビディア（NVDA）など半導体セクターや暗号資産市場の回復で安心感が広がったほか、値ごろ感からの買いが広がった。ミまた、シガン大消費者信頼感指数が予想外に改善し、景気に楽観的見方が強まり上昇した。イランとの間接協議も実施され、地政学的リスク懸念が緩和したことも相場を支援し、終日堅調に推移。終盤にかけて上げ幅を拡大し、ダウは過去最高値を更新し終了した。米株市場を横目に、本日の日経平均は大幅続伸でスタートした。寄り付きから史上初の55000円台にのせた後も、上げ幅を広げて56000円台に突入する強い展開となった。注目されていた衆議院選挙では、自民党が単独で確保する大勝し、政策実行力を期待した資金が市場に流入した。また、海外勢は結果判明までは積極的な売買を手控えていたと考えられ、高市政権の長期安定期待から物色が広がった。

大引けの日経平均は前営業日比2,110.26円高の56,363.94円となった。東証プライム市場の売買高は30億6040万株、売買代金は10兆4558億円だった。業種別では、非鉄金属、不動産業、機械などが上昇した一方、輸送用機器、海運業、鉄鋼の3業種のみが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は78.4％、対して値下がり銘柄は18.3％となっている。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、ＴＤＫ＜6762＞、中外薬＜4519＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、豊田通商＜8015＞、日東電＜6988＞、京セラ＜6971＞、住友電＜5802＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、コナミＧ＜9766＞、三菱商＜8058＞などの銘柄が上昇した。

一方、ＫＤＤＩ＜9433＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、ソニーＧ＜6758＞、ホンダ＜7267＞、ＳＵＢＡＲＵ<7270>、日電硝<5214>、トヨタ<7203>、スズキ<7269>、バンナムＨＤ<7832>、アサヒ<2502>、デンソー<6902>、イオン<8267>、ヤマハ発<7272>、デンカ<4061>などの銘柄が下落した。《FA》