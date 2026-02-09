関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか不動産業、機械、建設業、電気機器、精密機器なども上昇。一方、輸送用機器が下落率トップ。そのほか海運業、鉄鋼も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 4,679.26 ／ 5.98
2. 不動産業 ／ 2,989.94 ／ 4.36
3. 機械 ／ 5,260.52 ／ 4.03
4. 建設業 ／ 3,222.11 ／ 3.82
5. 電気機器 ／ 6,912.95 ／ 3.71
6. 精密機器 ／ 13,901.02 ／ 3.20
7. 卸売業 ／ 6,067.37 ／ 3.01
8. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,831.79 ／ 2.72
9. 水産・農林業 ／ 827.06 ／ 2.64
10. その他製品 ／ 6,111.07 ／ 2.52
11. パルプ・紙 ／ 682.37 ／ 2.49
12. 医薬品 ／ 4,167.88 ／ 2.26
13. その他金融業 ／ 1,371.17 ／ 2.19
14. 証券業 ／ 925.98 ／ 2.18
15. 化学工業 ／ 2,841.13 ／ 2.08
16. 電力・ガス業 ／ 734.34 ／ 1.87
17. 銀行業 ／ 640.94 ／ 1.82
18. ガラス・土石製品 ／ 2,067.17 ／ 1.75
19. 小売業 ／ 2,409.36 ／ 1.63
20. 食料品 ／ 2,697.52 ／ 1.59
21. サービス業 ／ 3,005.1 ／ 1.52
22. 金属製品 ／ 1,761.84 ／ 1.50
23. 繊維業 ／ 986.41 ／ 1.41
24. 鉱業 ／ 1,122.14 ／ 1.34
25. 保険業 ／ 3,317.43 ／ 1.24
26. 石油・石炭製品 ／ 3,054.54 ／ 1.08
27. 情報・通信業 ／ 7,064.99 ／ 0.93
28. ゴム製品 ／ 6,012.55 ／ 0.76
29. 空運業 ／ 263.5 ／ 0.63
30. 陸運業 ／ 2,432.26 ／ 0.25
31. 鉄鋼 ／ 861.2 ／ -0.08
32. 海運業 ／ 1,860.94 ／ -0.64
33. 輸送用機器 ／ 5,586.62 ／ -1.06《CS》
