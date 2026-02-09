後場の日経平均は2393円高でスタート、三菱重工や川崎重工などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;56647.58;+2393.90TOPIX;3784.23;+85.23



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比2393.90円高の56647.58円と前引け値（56663.85円）と概ね同水準から取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、概ね横ばい気味の推移。前場の日経平均は、買いが先行して始まると、寄り付きから史上初の55000円台にのせた後も、上げ幅を広げて56000円台、維持はできなかったものの57000円台にまで突入する強い展開となった。アジア株はプラス圏での推移が目立つなか、後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタート。買い一巡でやや膠着感が意識されているものの、保ち合いを維持している。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、アドバンテスト＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、三菱重工＜7011＞、ソフトバンクG＜9984＞、ディスコ＜6146＞、ファーストリテ＜9983＞、川崎重工＜7012＞、IHI＜7013＞、レーザーテック＜6920＞などが上昇。業種別では、非鉄金属、不動産、建設などが上昇率上位で推移。《CS》