日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ／ランチタイムコメント

*12:15JST 日経平均は大幅反発、半導体主導で54000円台へ

日経平均は大幅反発。1545.83円高の54201.01円（出来高概算10億8828万株）で前場の取引を終えている。

2日の米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.29ポイント高の23592.11で取引を終了した。1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別ではテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落した。

米株式市場の動向を横目に、3日の日経平均は677.00円高の53332.18円と反発して取引を開始した。寄付き直後は輸出関連や景気敏感株を中心に買いが先行し、序盤の上昇基調が継続した。為替市場でもドル円が比較的円安水準で推移したことが輸出企業の業績期待を支えた。前場の東京市場では寄付き後も買い圧力が優勢となり、引き続き幅広い銘柄に買いが広がった。投資家のリスク選好が高まり、出来高も活発な展開となった。

個別では、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、東エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞、京セラ＜6971＞、ファナック＜6954＞、フジクラ＜5803＞、HOYA＜7741＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞、コマツ＜6301＞、村田製＜6981＞、KDDI＜9433＞、スクリン＜7735＞などの銘柄が上昇。

一方、ヤマハ発＜7272＞、コナミG＜9766＞、住友ファーマ＜4506＞、デンソー＜6902＞、ヤマトHD＜9064＞、日ハム<2282>、ZOZO<3092>、協和キリン<4151>、テルモ<4543>、OLC<4661>、アサヒ<2502>、中外薬<4519>、ベイカレント<6532>、サッポロHD<2501>、野村総合研究所<4307>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属や精密機器、機械、電気機器など景気敏感セクターが強い上昇を示し、銀行業や証券・商品先物取引業も前場で顕著な伸びを見せた。一方、輸送用機器や情報・通信業など一部セクターは上昇幅が限定的な動きとなっている。

後場の日経平均株価は、前場の上昇を引き継ぎつつ方向感が見えにくい展開が想定される。米ISM製造業景況感指数の堅調さや主要3指数の反発を背景に短期的な買い戻し圧力は継続しよう。一方、為替の動向や欧米株先物の動き、国内企業の決算発表などが引き続き相場の方向性に影響を及ぼす可能性がある。国内市場では後場にかけて需給や投資家心理を見極める動きが強まるとみられ、節目水準や心理的な高値圏での売買が重視されよう。《AK》