*09:06JST 日経平均は1068円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は1068円（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円40銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価下支え要因となった。さらに、昨日の日経平均が600円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。加えて、引き続き衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価下支え要因となった。一方、昨日の日経平均が朝方一時900円を超す上げとなった後に売りに押され大幅安で取引を終えたことから、相場の上値の重さが改めて意識された。また、ウォーシュ氏の議長就任後の米連邦準備理事会（FRB）の金融政策や、イランを巡る地政学リスクなどの不透明感が意識され、投資家心理を慎重にさせたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》