*08:07JST 米国株式市場は反発、強い製造業指標を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（2日）

FEB3

Ｏ 53420（ドル建て）

Ｈ 54365

Ｌ 52635

Ｃ 54010 大証比+1380（イブニング比+90）

Vol 5605



FEB3

Ｏ 53540（円建て）

Ｈ 54275

Ｌ 52555

Ｃ 53930 大証比+1300（イブニング比+10）

Vol 27919

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（2日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル155.57円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、

日立製作所＜6501＞、アドバンテスト＜6857＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 231.58 4.72 3603 6

8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.24 0.19 2838 9

4

8035 (TOELY) 東京エレク 133.62 0.64 41575 191

5

6758 (SONY.N) ソニー 22.12 0.02 3441 3

2

9432 (NTTYY) NTT 25.28 0.18 157 0.

8

8058 (MTSUY) 三菱商事 26.69 0.04 4152 7

1

6501 (HTHIY) 日立製作所 35.34 0.59 5498 20

9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.38 1.28 61263 109

3

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.58 -0.22 4225 13

5

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.75 0.30 5212 8

5

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.96 0.14 1008 -97

3

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.10 0.10 5471 18

5

8031 (MITSY) 三井物産 652.84 -3.03 5078 12

6

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 1.00 8556 29

8

4568 (DSNKY) 第一三共 19.03 0.83 2960 43.

5

9433 (KDDIY) KDDI 17.22 0.41 2679 15.

5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.26 0.88 10118 21

9

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.85 0.56 5888 13

3

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.73 0.40 1594 32.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.47 0.45 5747 5

3

6902 (DNZOY) デンソー 13.99 0.19 2176 2

3

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.59 0.04 8895 9

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.78 0.27 2766 6.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.84 0.21 6876 31

6

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.34 0.37 19197 19

7

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.49 0.26 5442 10

0

7741 (HOCPY) HOYA 168.25 0.34 26175 36

0

6503 (MIELY) 三菱電機 63.03 0.58 4903 9

2

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.89 -0.22 3077 -

8

7751 (CAJPY) キヤノン 31.25 0.82 4862 9

4

6273 (SMCAY) SMC 19.36 -0.06 60237 33

7

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 17.60 -0.25 2738 88.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 41.40 -1.30 64406 210

6

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.44 0.15 2246 16.

5

8053 (SSUMY) 住友商事 39.83 -0.80 6196 13

9

6702 (FJTSY) 富士通 28.66 0.91 4459 8

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 124.50 12.90 19368 -43

7

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.28 0.03 3510 2

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1672 -166.

5

8002 (MARUY) 丸紅 326.45 -4.75 5079 11

6

6723 (RNECY) ルネサス 8.14 -0.12 2533 79.

5

6954 (FANUY) ファナック 19.80 -0.26 6161 11

8

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.54 0.11 3973 6

1

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 0.10 1789 2

1

6301 (KMTUY) 小松製作所 40.59 2.25 6315 10

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.11 0.14 3146 2

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.54 0.13 2203 -7

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 162.90 -2.50 25342 103

7

4543 (TRUMY) テルモ 13.23 0.16 2058 1

0

8591 (IX.N) オリックス 30.56 0.03 4754 12

3

（時価総額上位50位、1ドル155.57円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6971 (KYOCY) 京セラ 16.61 2584 249 10.6

6

6762 (TTDKY) TDK 14.00 2178 192.5 9.7

0

8035 (TOELY) 東京エレク 133.62 41575 1915 4.8

3

8411 (MFG.N) みずほFG 8.84 6876 316 4.8

2

2801 (KIKOY) キッコーマン 19.10 1486 66 4.6

5

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（2日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1672 -166.5 -9.0

6

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2567 -156 -5.7

3

9503 (KAEPY) 関西電力 7.44 2315 -82 -3.4

2

6594 (NJDCY) 日本電産 3.54 2203 -76 -3.3

3



「米国株式市場概況」（2日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49407.66 前日比：515.19

始値：48777.77 高値：49484.95 安値：48673.58

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23592.11 前日比：130.29

始値：23370.55 高値：23686.83 安値：23356.40

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6976.44 前日比：37.41

始値：6916.64 高値：6991.92 安値：6914.34

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.913％ 米10年国債 4.282％



米国株式市場は反発。ダウ平均は515.19ドル高の49407.66ドル、ナスダックは130.2

9ポイント高の23592.11で取引を終了した。

1月ISM製造業景況指数や製造業PMIが予想を上回る強い結果を受け、成長見通しが改

善し、寄り付き後、上昇。ナスダックは金利高や半導体が冴えず伸び悩んだものの

相場は終日堅調に推移した。終盤にかけて上げ幅を拡大し終了。セクター別ではテ

クノロジー・ハード・機器が上昇した一方、エネルギーが下落した。

統合型レアアース生産企業のMPマテリアルズ（MP）は、トランプ政権が中国依存を

削減する取り組みで戦略的重要鉱物備蓄を開始する計画を明らかにし、上昇。肉食

品メーカーのタイソン・フーズ（TSN）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益や

売り上げが予想を上回り上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はオープンAIとの合

意を巡る「行き詰まり」が報じられ、下落。エンターテインメントのウォルト・デ

ィズニー・カンパニー（DIS）は第1四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上

回ったものの、映画部門や遊園地などのパーク部門の低迷で、見通しが冴えず売ら

れた。ソフトウエア・メーカーのオラクル（ORCL）は人工知能（AI）関連の大規模

支出計画が警戒され、下落。

ソフトウエアメーカーのパランティア・テクノロジーズ（PLTR）は取引終了後に四

半期決算を発表。見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》