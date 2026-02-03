GMB、米国で連結子会社設立へ、電動化対応でアラバマ州に新拠点

■韓国完成車メーカーの現地調達ニーズに対応

GMB<7214>(東証スタンダード)は2月2日、米国で連結子会社を設立する方針を発表した。2026年2月2日開催の取締役会で決議し、連結子会社であるGMB Korea Corp.の取締役会決議を前提に、同社と共同で米国に新会社を設立する。

設立の目的は、重要市場と位置付ける米国での事業基盤強化である。主要顧客である韓国完成車メーカーの米国内における現地調達・現地生産ニーズに対応するため、電動化対応製品を中心とした新たな生産拠点を構築する。新会社は自動車部品の製造販売を手掛ける。

新会社の名称は「GMB USA Alabama Inc.」で、アラバマ州オペライカ市に設立する。資本金は400万米ドル、設立は2026年2月を予定する。出資比率はGMB Korea Corp.80%、GMB20%で、株式は100%保有となる見通しだ。2026年末の本格稼働開始を計画し、当期の連結業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

