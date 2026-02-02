*08:39JST 2/2

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（53465、+75）

・為替相場は円安・ドル高（154.80-90）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（53322.85、-52.75）

・NYダウは下落（48892.47、-179.09）

・ナスダック総合指数は下落（23461.82、-223.30）

・SOX指数は下落（7998.47、-321.92）

・米原油先物相場は下落（65.21、-0.21）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・日銀金融政策決定会合における主な意見(1月22、23日分)

・1月製造業PMI

・1月米国製造業PMI

・1月米国ISM製造業景況指数

・米国アトランタ連銀総裁が講演

・1月中国RatingDog製造業PMI

・1月インド製造業PMI確定値

・1月ユーロ圏製造業PMI

・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)

・ブラジル週次景気動向調査

・1月ブラジル製造業PMI《YY》