2/2の強弱材料
*08:39JST 2/2
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（53465、+75）
・為替相場は円安・ドル高（154.80-90）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（53322.85、-52.75）
・NYダウは下落（48892.47、-179.09）
・ナスダック総合指数は下落（23461.82、-223.30）
・SOX指数は下落（7998.47、-321.92）
・米原油先物相場は下落（65.21、-0.21）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・日銀金融政策決定会合における主な意見(1月22、23日分)
・1月製造業PMI
・1月米国製造業PMI
・1月米国ISM製造業景況指数
・米国アトランタ連銀総裁が講演
・1月中国RatingDog製造業PMI
・1月インド製造業PMI確定値
・1月ユーロ圏製造業PMI
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
・ブラジル週次景気動向調査
・1月ブラジル製造業PMI《YY》
