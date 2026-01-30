*15:54JST 日経平均は小幅安、直近の上昇に対する利食い売り優勢

前日29日の米国株式市場はまちまち。ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフトの急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラーが下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズが急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。米株市場を横目に、1月30日の日経平均は4日続伸して取引を開始した。前場中ごろからマイナス圏に転落したが、後場に入ると下げ幅を縮小してプラス圏に浮上した。ただ、大引けにかけて再度失速して小幅安で取引を終了した。月末と週末が重なるなか、直近上昇が目立っていた銘柄に利益確定目的の売りや持ち高調整の売りが広がった。アドバンテ＜6857＞が1銘柄で330円程度指数を押し下げた。また、トランプ米大統領が連邦準備理事会（FRB）の次期議長人事を30日午前に発表すると明らかにしたなか、この発表を見極めたい動きも広がった可能性がある。

大引けの日経平均は前営業日比52.75円安の53,322.85円となった。東証プライム市場の売買高は24億4812万株、売買代金は7兆8780億円だった。業種別では、空運業、石油・石炭製品、不動産業などが上昇した一方、非鉄金属、建設業、金属製品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は71.4％、対して値下がり銘柄は25.4％となっている。

個別では、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、信越化＜4063＞、ファナック＜6954＞、HOYA＜7741＞、フジクラ＜5803＞、TDK＜6762＞、カシオ＜6952＞、富士通＜6702＞、トヨタ＜7203＞、バンナムHD＜7832＞、任天堂＜7974＞、KDDI＜9433＞、キヤノン＜7751＞、ファーストリテ＜9983＞、塩野義＜4507＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、野村総合研究所＜4307＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック<6920>、ベイカレント<6532>、ディスコ<6146>、イビデン<4062>、キーエンス<6861>、住友鉱<5713>、富士電機<6504>、NEC<6701>、セコム<9735>、リクルートＨＤ<6098>などの銘柄が下落。《FA》