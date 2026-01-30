

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;49071.56;+55.96Nasdaq;23685.12;-172.32CME225;53310;0(大証比)

[NY市場データ]

29日のNY市場はまちまち。ダウ平均は55.96ドル高の49071.56ドル、ナスダックは172.33ポイント安の23685.12で取引を終了した。

ダウは続伸して始まったものの、前日の決算でクラウド事業の成長鈍化が嫌気されたマイクロソフト（MSFT）の急落が重石となりマイナス圏に沈んだ。その後好決算が素直に評価されたIBMやキャタピラー（CAT）が下値を支え、取引終了間際にプラスに転じた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズ（META）が急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。セクター別ではメディア・娯楽が上昇、ソフトウエア・サービスが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比０円の53310円。ADR市場では、対東証比較（1ドル153.03円換算）で、日立製作所＜6501＞、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞などが上昇し、全般買い優勢。《YY》