東証業種別ランキング：石油・石炭製品が上昇率トップ
石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉱業、保険業、証券業なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか小売業、その他製品、情報・通信業、空運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 石油・石炭製品 ／ 2,764.04 ／ 2.91
2. 輸送用機器 ／ 5,210.63 ／ 2.27
3. 鉱業 ／ 1,034.27 ／ 2.07
4. 保険業 ／ 3,058.53 ／ 1.50
5. 証券業 ／ 907.32 ／ 1.48
6. 海運業 ／ 1,826.71 ／ 1.32
7. 銀行業 ／ 578.39 ／ 1.31
8. 鉄鋼 ／ 821.16 ／ 0.76
9. 電力・ガス業 ／ 671.26 ／ 0.74
10. パルプ・紙 ／ 652.02 ／ 0.61
11. 金属製品 ／ 1,674.88 ／ 0.50
12. 化学工業 ／ 2,648.84 ／ 0.44
13. 不動産業 ／ 2,647.99 ／ 0.43
14. 陸運業 ／ 2,298.33 ／ 0.40
15. 機械 ／ 4,741.38 ／ 0.35
16. 食料品 ／ 2,461.72 ／ 0.32
17. 建設業 ／ 2,849.69 ／ 0.31
18. 繊維業 ／ 907.2 ／ 0.24
19. 卸売業 ／ 5,504.92 ／ 0.20
20. 医薬品 ／ 3,890.53 ／ 0.17
21. 水産・農林業 ／ 753.76 ／ 0.12
22. その他金融業 ／ 1,287.55 ／ 0.04
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,628.56 ／ -0.03
24. 精密機器 ／ 13,100.67 ／ -0.03
25. 非鉄金属 ／ 4,211.25 ／ -0.04
26. ゴム製品 ／ 5,536.41 ／ -0.11
27. 電気機器 ／ 6,602.81 ／ -0.21
28. ガラス・土石製品 ／ 1,938.84 ／ -0.59
29. 空運業 ／ 235.33 ／ -0.59
30. 情報・通信業 ／ 7,298.75 ／ -0.65
31. その他製品 ／ 6,382.77 ／ -1.23
32. 小売業 ／ 2,212.56 ／ -1.24
33. サービス業 ／ 3,099.42 ／ -1.48《CS》
