*10:35JST サンフロンティア不動産---横浜エリア初のセットアップオフィス「THE PORTAL SHIN-YOKOHAMA」竣工

サンフロンティア不動産＜8934＞は26日、神奈川県横浜市港北区の新横浜エリアにおいて、既存オフィスビルを一棟まるごとセットアップオフィスへとリノベーションした「THE PORTAL SHIN-YOKOHAMA」が1月15日に竣工したと発表した。

横浜エリアでは同社初のセットアップオフィスとなる。

本物件は、新幹線を含む5路線が利用可能な「新横浜」駅から徒歩6分に位置し、渋谷・品川はもとより名古屋・新大阪方面へのアクセス利便性を活かし、地方企業の首都圏進出や拠点拡大を見据えた設計となっている。2階から9階までの各フロアにおいて、12名から60名規模に対応した多様な区画を用意し、企業の成長に応じて“借り換えながら使い続ける”運用が可能。

オフィスは内装・家具・設備まで一体で設計されており、入居後すぐに業務を開始できる仕様とした。また、退去時の原状回復工事に伴う内装廃棄を削減し、初期投資の抑制や環境負荷の低減にも貢献する。採光や動線設計にも工夫を凝らし、機能性と心地よさを備えたオフィス設計を実現している。《NH》