*10:33JST サイバートラスト---3Q増収、トラストサービス・プラットフォームサービスの売上高は引き続き順調に推移

サイバートラスト＜4498＞は27日、2026年3月期第3四半期（25年4月-12月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比14.5%増の60.79億円、営業利益が同20.9%増の11.70億円、経常利益が同18.3%増の11.70億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が同2.2%減の6.88億円となった。

トラストサービスの売上高は前年同期比16.1%増の34.22億円となった。DX市場の拡大によるセキュリティニーズを捉え、電子認証サービス「iTrust」では金融機関向け本人確認サービスや電子契約サービスのパートナー向け電子署名サービスが伸長した。特に証券口座開設、銀行での利用範囲拡大により本人確認サービスは大幅に伸長した。デバイス証明書管理サービス「デバイスID」ではクラウド認証サービスのパートナー向けサービス及び教育分野に強みを持つパートナー経由の顧客向けサービスが伸長した。また、「iTrust」につながる法務省の商業登記電子証明書のリモート署名システム開発案件などにより伸長した。

プラットフォームサービスの売上高は同12.5%増の26.56億円となった。Linuxサポートが第2四半期に獲得した大手事業者向け大型サポート案件などにより堅調に推移した。EMLinuxにおいては、法規制、業界でのサイバーセキュリティガイドライン対応で脆弱性管理、長期サポートが求められている機器での採用が拡大し、セキュリティコンサル及び受託開発案件も堅調に推移し伸長した。自動車や産業機器等において製品機能や価値がソフトウェア中心に移行する中、OSS対応の重要性が高まり、特に子会社のリネオソリューションズの受託開発案件獲得が堅調に推移し伸長した。

2026年3月期通期の連結業績予想について、売上高が前期比10.2%増の82.00億円、営業利益が同10.5%増の15.70億円、経常利益が同8.4%増の15.70億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同0.0%増の9.70億円とする期初計画を据え置き、好調に進捗している。《NH》