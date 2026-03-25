中東情勢の過度な警戒感が和らぐ／東京株オープニングコメント

*08:44JST 中東情勢の過度な警戒感が和らぐ

25日の日本株市場は買い先行で始まり、買い一巡後は底堅さを見極めつつ、押し目狙いでの相場展開になりそうだ。24日の米国市場はNYダウが84ドル安、ナスダックは184ポイント安だった。中東情勢を巡る不確実性から原油価格が再び上昇したことが重荷になった。また、プライベートクレジットへの懸念もくすぶっているほか、ソフトウエア株が売られたことも投資家心理を冷ます形になった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比180円高の52420円。円相場は1ドル＝158円70銭台で推移している。

シカゴ先物は52420円で終えたが、日経225先物（6月限）はナイトセッションの終盤にかけて一時53370円まで買われており、日中比790円高の53030円で終えている。終了間際に「米国が中東紛争終結に向けた計画をイランに送付」、「米国はイランとの協議開催に向けて1カ月の停戦を目指す」との報道が伝わったことが材料視されたようである。これを受けて先物主導によるインデックスに絡んだ商いが入りやすく、ギャップアップからのスタートになろう。

昨日の日経平均株価は寄り付き直後に52700円台を回復した後は戻り待ちの売りに押される形で上げ幅を縮めていた。75日線（53310円）辺りを捉えてくるようだと、マドを埋めてくることになるため、センチメント改善につながりそうである。同線に上値を抑えられる可能性はありそうだが、今晩の米国市場の上昇が期待されるなかでは、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。

物色としてはインデックスに絡んだ商いが中心になると考えられ、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向が注目されそうだ。もっとも、米国ではソフトウエア株の不安定な値動きが目立っていたこともあり、買い一巡後の底堅さを見極めることになろう。また、グロース250指数は75日線までの調整を経て200日線を捉えてきており、同線を明確に上向けてくるようだと、個人主体による中小型株物色も活発になりそうだ。そのほか、3月期末の配当志向の物色も意識しておきたい。《AK》