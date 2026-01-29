*02:25JST NY為替：通貨オプション：変動率は下げ渋り

ドル・円オプション市場で変動率は下げ渋り。リスク警戒感を受けたオプション買いは一巡したようだが、売りが強まる気配はないようだ。リスクリバーサルはドル安進行に対するヘッジ目的の円コール買いが観測された。

■変動率

・1カ月物10.65％⇒10.32％（08年＝31.044％）

・3カ月物9.85％⇒9.65％（08年＝31.044％）

・6カ月物9.45％⇒9.50％（08年＝23.92％）

・1年物9.38％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋2.05％⇒＋2.06％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋1.65％⇒＋1.63％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋1.15％⇒＋1.13％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.62％⇒＋0.59％（08年10/27＝+10.71％）《MK》