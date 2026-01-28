*11:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:フジクラ、マクアケ、コラボスなど

＜4063＞ 信越化 4913 -563

大幅反落。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は1641億円で前年同期比8.2％減となり、市場予想を50億円程度下振れたとみられる。通期予想の6350億円、前期比14.4％減は据え置き。シリコンウエハーに関しては、中期的にはメモリー向けでの大幅な需要増への期待を示しているもよう。一方、2368万1700株の株式売出、355万2200株を上限とするオーバーアロットメントによる売出の実施を発表、短期的な需給懸念も先行。



＜6526＞ ソシオネクスト 2082 -159.5

大幅続落。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「アンダーウェイト」に格下げ、目標株価も2600円から2000円に引き下げている。新規量産品の粗利益率が従来製品を下回る見通しであること、R&Dの増加見通しなどから、短期的な業績回復は緩やかなものにとどまると判断しているもよう。なお、10-12月期営業利益はコンセンサス35億円に対して26億円を予想としている。



＜9697＞ カプコン 3921 +366

大幅反発。前日に第3四半期の決算を発表、営業利益は150億円で前年同期比45.4％増となり、市場予想を15億円ほど上回る着地になっている。利益率の高いゲームソフトリピート販売などが好調のもよう。累計営業利益は543億円で同75.1％増、通期予想は730億円、前期比11.0％増を据え置いているが、2月27日には『バイオハザード レクイエム』の発売も予定されており、上振れ期待など高まる状況につながっている。



＜5803＞ フジクラ 20540 +2170

大幅続伸。本日は電線大手3社が軒並み急伸となっているが、米コーニングの株価上昇が刺激材料とされているようだ。コーニングの株価は前日に15％強の急騰となっている。メタ・プラットフォームズがAIデータセンター向けの光ファイバーケーブルに関し、コーニングに対して2030年まで最大60億ドルを支払う契約を締結したと伝わったことが買い材料視されている。コーニングではケーブル工場を拡張中ともされている。



＜2593＞ 伊藤園 2855.5 -193.5

大幅続落。前日に収益予想の下方修正を発表している。26年4月期営業利益は従来予想の255億円から200億円、前期比12.9％減に引き下げ。売上高は価格改定効果で上振れるものの、競争激化に伴うリベート等の増加や広告宣伝費の先行投資増加などが響くもよう。また、自動販売機事業などにおける減損損失136億円の計上も発表しており、最終利益は160億円の従来予想10億円にまで下方修正している。



＜472A＞ ミラティブ 673 +29

大幅に続伸。25年12月期の営業利益予想を従来の2.29億円から3.45億円（前期実績は非開示）に上方修正している。主要事業でアプリ課金収入が好調に推移したことなどから、当初計画を上回る見通しとなった。決済手数料率の低減が計画を上回るペースで進捗したことに加え、賃上げ促進税制の適用により法人税負担が軽減されたことも利益を押し上げる見通し。



＜4479＞ マクアケ 1119 カ -

ストップ高買い気配。26年9月期第1四半期（25年10-12月）の営業利益を前年同期比232.6％増の3.34億円と発表している。広告配信代行サービスの利用が拡大したことからプロジェクト当たりの単価が向上し、全サービスの取扱高が前年同期に比べ45.1％増加した。通期予想は前期比10.6％減の4.00億円で据え置いたが、進捗率は83.5％に達しており、上方修正への期待が広がっているようだ。



＜3908＞ コラボス 375 カ -

ストップ高買い気配。株主優待制度を導入し、毎年3月末に1000株以上を継続して1年以上保有している株主を対象にデジタルギフト1万5000円分を贈呈すると発表している。対象となる交換先は、AmazonギフトカードやPayPayマネーライト、楽天ポイントギフトなど。自社株式への投資の魅力を高め、より多くの株主に中長期的に保有してもらうことが目的。流動性向上や認知度向上につながることも期待しているという。《YY》