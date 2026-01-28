*11:09JST ダイナミックマッププラットフォーム---「ゆきみらい2026in大館」内 「ゆきみらい見本市」に出展

ダイナミックマッププラットフォーム＜336A＞は27日、グループ会社のAxyzが2026年1月29日から30日にかけて秋田県大館市で開催される「ゆきみらい2026in大館」の「ゆきみらい見本市」に出展すると発表した。

高精度3次元データを活用した除雪支援システム「SRSS(Snow Removal Support System)」を展示する。

自動運転技術にも用いられるダイナミックマッププラットフォームの高精度3次元地図データと位置情報を組み合わせることで、タブレット端末上に道路形状や構造物、投雪禁止区域、要注意箇所などを可視化し、作業者へのガイダンスを提供するシステムである。

これにより、除雪作業の効率化と安全性の向上が図られ、事故リスクの大幅な低減が期待される。

また当日は、SRSSの実機展示のほか、実際に導入された市街地や冬季閉鎖道路での成果の紹介、さらには導入相談なども行われる予定。《NH》