*08:19JST 米国株式市場はまちまち。ダウは医療保険株の急落が重しに

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（27日）

JAN27

Ｏ 52650（ドル建て）

Ｈ 53480

Ｌ 52505

Ｃ 52930 大証比-420（イブニング比+100）

Vol 3739



JAN27

Ｏ 52545（円建て）

Ｈ 53390

Ｌ 52410

Ｃ 52830 大証比-520（イブニング比+0）

Vol 21864

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（27日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル152.30円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、ファ

ーストリテイリング＜9983＞、SMC＜6273＞などが下落し、全般売り優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 224.12 -1.50 3413 -4

6

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.15 0.31 2764 -7.

5

8035 (TOELY) 東京エレク 138.52 4.71 42193 6

3

6758 (SONY.N) ソニー 22.60 -0.36 3442 -4

8

9432 (NTTYY) NTT 25.26 -0.20 154 -1.

2

8058 (MTSUY) 三菱商事 26.19 0.29 3989 -1

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.21 0.19 5058 -3

6

9983 (FRCOY) ファーストリテ 38.55 0.13 58712 -45

8

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.09 -0.09 3987 -6

4

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.19 -0.60 5236 -24

0

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.80 0.03 974 -99

9

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.35 0.30 5419 -1

1

8031 (MITSY) 三井物産 654.49 13.78 4984 -3

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8377 -13

3

4568 (DSNKY) 第一三共 19.85 -0.40 3023 -2

1

9433 (KDDIY) KDDI 17.19 0.07 2618 -0.

5

7974 (NTDOY) 任天堂 16.96 0.11 10332 -4

3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.77 0.01 5600 -3

8

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.91 -0.09 1518 -1

8

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.22 0.16 5550 -2

4

6902 (DNZOY) デンソー 13.78 0.04 2099 -2

7

4519 (CHGCY) 中外製薬 28.12 0.05 8565 -7

7

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.04 -0.23 2747 -1

3

8411 (MFG.N) みずほFG 8.68 0.17 6610 2

8

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.42 -0.01 18916 -10

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.92 0.31 5154 2

4

7741 (HOCPY) HOYA 164.40 4.02 25038 -8

7

6503 (MIELY) 三菱電機 63.70 1.00 4851 -3

5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.52 0.26 3204 -2

4

7751 (CAJPY) キヤノン 29.35 0.21 4470 -4

1

6273 (SMCAY) SMC 20.45 0.42 62291 -61

9

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 16.50 0.74 2513 18.

5

6146 (DSCSY) ディスコ 45.70 2.90 69601 67

1

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.20 0.08 2163 -1

1

8053 (SSUMY) 住友商事 40.84 1.61 6220 -1

0

6702 (FJTSY) 富士通 26.56 0.54 4045 -4

2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 126.22 14.62 19223 -12

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.37 0.16 3463 -3

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1637 -14

9

8002 (MARUY) 丸紅 330.61 14.06 5035 -4

1

6723 (RNECY) ルネサス 7.78 0.25 2370 -2

0

6954 (FANUY) ファナック 20.61 -0.25 6278 -6

4

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.54 0.39 3890 -2

9

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.00 -0.60 1726 -1

3

6301 (KMTUY) 小松製作所 36.99 1.08 5634 -4

7

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.17 -0.03 3098 -2

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.67 0.01 2236 -2

4

6857 (ATEYY) アドバンテスト 162.20 10.30 24703 -25

2

4543 (TRUMY) テルモ 13.53 -0.19 2061 -20.

5

8591 (IX.N) オリックス 30.56 0.39 4654

0

（時価総額上位50位、1ドル152.3円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

3659 (NEXOY) ネクソン 28.68 4368 87 2.0

3

5802 (SMTOY) 住友電気工業 44.38 6759 80 1.2

0

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.11 947 9.7 1.0

3

6146 (DSCSY) ディスコ 45.70 69601 671 0.9

7

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 16.50 2513 18.5 0.7

4

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（27日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.19 5236 -240 -4.3

8

7259 (ASEKY) アイシン精機 16.50 2513 -258.5 -9.3

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1637 -149 -8.3

4

8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 3960 -281 -6.6

3



「米国株式市場概況」（27日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49003.41 前日比：-408.99

始値：49103.58 高値：49157.80 安値：48862.52

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23817.10 前日比：215.74

始値：23734.75 高値：23865.26 安値：23694.38

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6978.60 前日比：28.37

始値：6965.96 高値：6988.82 安値：6958.83

年初来高値：6978.60 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.862％ 米10年国債 4.244％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は408.99ドル安の49003.41ドル、ナスダックは2

15.74ポイント高の23817.10で取引を終了した。

ダウは反落して始まり終日軟調な展開。構成銘柄であるユナイテッド・ヘルス・グ

ループ（UNH）が急落したことが影響した。朝方の決算発表が嫌気されたことに加

え、米政府による２０２７年の保険支払い案が想定を下回る小幅な伸びに留まり失

望売りを誘った。一方のナスダックは続伸。本格化する決算発表への期待で買いが

先行した。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、商業・専門サービスが下落

した。

ゼネラル・モーターズ（GM）は大幅高。市場予想を上回る決算内容と、増配、自社

株買い枠の追加を併せて発表したことが好感された。ソフトウエア開発のアジリシ

ス（AGYS）は大幅安。前日発表した決算が予想に届かず失望売りを誘った。航空機

大手ボーイング（BA）は下落。２５年１０－１２月期決算は１４四半期ぶりの黒字

転換となり買われたが、買いは続かなかった。

画像検索・共有プラットフォームを運営するピンタレスト（PINS）は人工知能（A

I）などに経営資源を再配分するため従業員の最大１５％を削減すると発表したが大

幅安。成長シナリオの不透明感を警戒した売りに押された。貨物輸送のユナイテッ

ド・パーセル・サービス（UPS）は市場予想を上回る決算とリストラ案発表を受け小

幅高。保険会社のメディケア・アドバンテージ（民間版高齢者医療保険）への来年

の政府支払いを巡って米政府から前年比微増の案提示を受け、ユナイテッド・ヘル

ス・グループ（UNH）に加え、ＣＶＳヘルス（CVS）ヒューマナ（HUM）など医療保険

株も大きく下落した。

NY外国為替市場でトランプ大統領の「ドル安を懸念していない」との発言が伝わる

とドル売りが加速、ドル円は一時152円10銭台前半まで値を下げた。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》