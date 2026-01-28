コラボス、株主優待制度を新設、1000株以上保有で1万5000円分デジタルギフト

■中長期保有促進と投資魅力向上を目的

コラボス<3908>(東証グロース)は1月27日、株主優待制度の導入を発表した。長期にわたる株主の支援に感謝するとともに、同社株式への投資魅力を高め、中長期的な保有を促進する狙いだ。あわせて、株式の流動性向上や市場での認知度向上につなげる考えである。

優待の対象は、毎年3月末日時点の株主名簿に記載または記録された株主のうち、同社株式1000株(10単元)以上を1年以上継続して保有している株主とする。初回は2026年3月末日時点で、1000株以上を保有する株主を対象とする。

対象株主には、15000円分の選べる「デジタルギフト®」を贈呈する。交換先には、AmazonギフトカードやPayPayマネーライト、楽天ポイントギフト、ビットコインなどを含む。贈呈は基準日から3か月以内を目途に案内を郵送する。2027年3月末日以降は、1年以上継続保有した株主を対象とする予定で、内容変更時は速やかに公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

