東証グロ－ス指数は続落、金利上昇重しだが下値は堅い展開
東証グロース市場指数 937.41 -2.80／出来高 2億4150万株／売買代金 1011億円東証グロース市場250指数 716.55 -2.52／出来高 1億7086万株／売買代金 833億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続落。値下がり銘柄数は328、値上がり銘柄数は232、変わらずは45。
前日26日の米株式市場でダウ平均は反発。連邦公開市場委員会（FOMC）や大手ハイテク決算発表を控える中、先週までの好調な企業決算を受けた業績期待が相場を支えた。一方、トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼし、政府機関一部閉鎖の懸念が浮上、相場の一定の重しとなった。
今日のグロ－ス市場は売りが優勢だが下値は堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.33％安となった。今日の東京市場は売りが先行した。円相場や国内金利の先行き不透明感、トランプ米政権の関税政策など警戒材料が多く、投資家心理を慎重にさせた。取引開始後は、国内長期金利が上昇し、バリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場の株価の重しとなった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇したことは株価の支えとなった。また、東証グロース市場指数は932pt近辺に位置する200日移動平均線が下値支持線として機能しているとの見方もあり、今日の新興市場は朝方の売り一巡後は下値を売り急ぐ動きはなく、東証グロース市場指数は下値の堅い展開となった。
個別では、信用取引規制が嫌気されたnote＜5243＞、前日大幅高の反動安となった窪田製薬HD＜4596＞、200日線に上値を阻まれる形となったヘッドウォーター＜4011＞、前日まで7日連続陰線で売り圧力が嫌気された勤次郎＜4013＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、BBDイニシアティブ＜5259＞、GENDA＜9166＞などが顔を出した。
一方、合同会社CryptoDiver運営事務局と戦略的業務提携し暗号資産回収・解析案件の独占的な紹介連携を開始したと発表した売れるG＜9235＞、東証グロースからスタンダードへ上場市場区分を変更することになったと発表したハウテレビジョン＜7064＞、スイスのSpiroChemと共同探索研究の覚書を締結したと発表したVIS＜130A＞、常陽銀行が金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」を導入したと発表したココペリ＜4167＞が上げた。時価総額上位銘柄では、MTG＜7806＞やフリー＜4478＞が上昇。値上がり率上位には、ステラファーマ＜4888＞、イーディーピー＜7794＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4888|ステラファーマ | 320| 62| 24.03|
2| 7794|イーディーピー | 558| 80| 16.74|
3| 9235|売れるネット広告 | 757| 100| 15.22|
4| 4570|免疫生物研究所 | 1676| 180| 12.03|
5| 2334|イオレ | 467| 32| 7.36|
6| 6574|コンヴァノ | 133| 9| 7.26|
7| 198A|ポストプライム | 307| 19| 6.60|
8| 278A|テラドローン | 2797| 144| 5.43|
9| 464A|ＱＰＳＨＤ | 1778| 87| 5.14|
10| 186A|アストロスケール | 1005| 49| 5.13|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5259|ＢＢＤＩ | 1200| -303| -20.16|
2| 4011|ヘッドウォータ | 2830| -500| -15.02|
3| 4596|窪田製薬ＨＤ | 83| -7| -7.78|
4| 5243|ｎｏｔｅ | 2560| -188| -6.84|
5| 9166|ＧＥＮＤＡ | 723| -52| -6.71|
6| 319A|技術承継機構 | 10200| -690| -6.34|
7| 9250|ＧＲＣＳ | 1240| -83| -6.27|
8| 6166|中村超硬 | 582| -38| -6.13|
9| 4593|ヘリオス | 357| -23| -6.05|
10| 485A|パワーエックス | 2103| -133| -5.95|《SK》
