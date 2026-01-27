*14:06JST ワイヤレスゲート---USEN NETWORKSと協業しワイヤレスホームルーター「USEN home Air」提供開始

ワイヤレスゲート＜9419＞は26日、U-NEXT HOLDINGS＜9418＞の子会社であるUSEN NETWORKSと協業し、ワイヤレスゲートが展開する「WiMAX＋5G」を活用した個人向けワイヤレスホームルーターサービス「USEN home Air」の提供を開始したと発表した。

本協業は、MVNEであるワイヤレスゲートが提供する「WiMAX＋5G」の通信インフラを基盤とし、USEN NETWORKSがMVNOとして同サービスを個人向けに展開するスキームとなっている。これにより、開通工事やインターネット接続の設定が不要で、端末をコンセントに接続するだけで即時に高速通信が利用可能なサービスが実現される。

「USEN home Air」は、データ容量の上限がなく使い放題の個人向けワイヤレスホームルーターサービスであり、端末が届いた日からすぐに利用を開始できる。また、据置型のホームルータータイプに加え、持ち運びが容易なモバイルルータータイプも用意されており、利用者のライフスタイルに応じた端末選択が可能となっている。《NH》