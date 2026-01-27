Veritas　In　Silico、SpiroChemとmRNA標的創薬で覚書締結

■マクロサイクル化合物とAI創薬を融合、将来のライセンス収益化を視野

Veritas In Silico<130A>(東証グロース)は1月26日、スイス・バーゼルに本社を置くSpiroChem AGと、mRNA標的化合物の共同探索研究に関する覚書を締結したと発表した。両社は2025年12月に基本合意に達しており、今回、覚書締結手続きが完了した。

同共同探索研究では、SpiroChemが有するマクロサイクル、ペプチド、ペプトイドなど低分子化合物に関する世界的水準の知見と、同社のAI駆動型mRNA標的創薬プラットフォーム「aibVIS」および細胞実験技術を融合する。mRNAモチーフと相互作用する新規化合物の構造解析を進め、Rule of 5を超える化合物も含め、将来の医薬品候補創出につながる設計基準の確立を目指す。

研究成果については、両社共同で第三者へのライセンス供与や提携、共同開発などを通じた収益化を図る方針である。今回の覚書締結は、同社が成長戦略のKPIに掲げる「新規契約の締結」に該当し、2025年度に目標とする4件のうち3件目の達成となる。契約一時金の授受は予定しておらず、研究費用は既に予算に織り込み済みで、2026年12月期業績への影響は限定的と見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

