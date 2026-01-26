*18:13JST 26日の香港市場概況：ハンセン指数は小幅高

26日の香港市場は、主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比16.01ポイント（0.06％）高の26765.52ポイントと小幅ながら4日続伸する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は13.60ポイント（0.15％）安の9147.21ポイントと小反落した。

商品市況高が相場を支えた。ハンセン指数の構成銘柄では、石炭・石油や産金の上げが目立つ。中国神華能源（1088/HK）が4.4％高、中国海洋石油（883/HK）が4.0％高、石油グループ大手の中国石油天然気（857/HK）が3.7％高で引けた。非鉄セクターもしっかり。洛陽モリブデン集団（3993/HK）が6.3％高、江西銅業（358/HK）が3.7％高。中国の保険・証券セクターもややしっかり。新華人寿保険（1336/HK）が3.5％高、中国人寿保険（2628/HK）が2.0％高。

一方、半導体セクターはさえない。上海壁仞科技（6082/HK）と蘇州納芯微電子（2676/HK）が4.3％安、中芯国際集成電路製造（SMIC：981/HK）は3.3％安。電気自動車（EV）セクターも弱含み。小鵬汽車（9868/HK）が4.2％安、蔚来集団（9866/HK）が3.8％安、浙江零ホウ科技（9863/HK）が3.5％安で取引を終えた。《AK》