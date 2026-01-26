関連記事
東証グロ－ス指数は反落、一時プラスに転じるも売りに押される
*17:07JST 東証グロ－ス指数は反落、一時プラスに転じるも売りに押される
東証グロース市場指数 940.21 -11.82／出来高 2億7203万株／売買代金 1256億円東証グロース市場250指数 719.07 -9.82／出来高 1億7535万株／売買代金 1018億円
本日のグロース市場では、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反落。値上がり銘柄数は148、値下がり銘柄数は426、変わらずは35。
23日の米国市場でダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了。トランプ大統領がJPモルガンとダイモンCEOを提訴。同社が政治的理由で顧客との取引を停止する「デバンキング」を行ったとして、50億ドルの損害賠償を求めると報じられるなかで、金融株の下げが嫌気された。また、決算が嫌気されたインテルの大幅な下げも重荷になった。
こうした米国市場の流れもあって、東証グロース市場指数は下落してスタート。寄り付き後には一時954.72ptとプラスに転じる場面もあったが、維持できずに再度弱含む展開に。後場中頃の939.11ptをきょうの安値に後場終盤にやや持ち直したものの、大引けにかけて再び失速して終えた。
個別では、12.46％安となったグリーンモンスター＜157A＞が下落率トップに。ブロックチェーン・インフラストラクチャー事業立ち上げを発表し、前週に上昇していたこともあり、利益確定に押された。豆蔵＜202A＞は、TOB思惑で水準を足元で切り上げていたが、正式に発表されTOB価格（3551円）にサヤ寄せする動きに。26年11月期の業績見通しと吉本興業の「原作開発オーディション」に協力するとの発表などで物色されていたnote＜5243＞も反動安となった。売買代金上位銘柄では、GNI＜2160＞、オンコリス＜4588＞などが下落。その他値下がり率上位銘柄では、GRCS＜9250＞、キッズウェルバイオ＜4584＞、ファンディーノ＜462A＞などがランクイン。
一方、34.48％高となったジェリビンズ＜3070＞が上昇率上位に。寄り付き前に26年1月期予想の上方修正を発表したことが手がかり材料となった。売買代金上位銘柄では、アストロスケール＜186A＞、トライアルHD＜141A＞などが上昇。その他値上がり率上位銘柄では、SAAFHD＜1447＞、KaizenPF＜4170＞、ポストプライム＜198A＞などがランクイン。
なお、東証グロース市場Core指数の構成銘柄では、TKP＜3479＞などが上昇した反面、サンバイオ＜4592＞やシーユーシー＜9158＞などが下落した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4596|窪田製薬ＨＤ | 90| 24| 36.36|
2| 3070|ジェリービーンズＧ | 117| 30| 34.48|
3| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 398| 67| 20.24|
4| 4170|ＫａｉｚｅｎＰＦ | 219| 29| 15.26|
5| 198A|ポストプライム | 288| 36| 14.29|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 418| 44| 11.76|
7| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 1191| 96| 8.77|
8| 7359|東京通信Ｇ | 357| 28| 8.51|
9| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 2042| 159| 8.44|
10| 3917|アイリッジ | 675| 48| 7.66|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 157A|Ｇモンスター | 1223| -174| -12.46|
2| 202A|豆蔵 | 3545| -475| -11.82|
3| 4588|オンコリス | 1638| -170| -9.40|
4| 9250|ＧＲＣＳ | 1323| -137| -9.38|
5| 4584|キッズバイオ | 275| -27| -8.94|
6| 462A|ファンディーノ | 898| -85| -8.65|
7| 5243|ｎｏｔｅ | 2748| -223| -7.51|
8| 477A|スタートライン | 779| -61| -7.26|
9| 7779|サイバーダイン | 262| -19| -6.76|
10| 4579|ラクオリア創薬 | 1034| -71| -6.43|《FA》
スポンサードリンク