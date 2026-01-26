関連記事
東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ
*15:42JST 東証業種別ランキング：輸送用機器が下落率トップ
輸送用機器が下落率トップ。そのほか銀行業、卸売業、電気機器、金属製品、保険業なども下落。一方、水産・農林業が上昇率トップ。そのほか鉱業、陸運業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 水産・農林業 ／ 747.93 ／ 0.59
2. 鉱業 ／ 977.24 ／ 0.22
3. 陸運業 ／ 2,343.02 ／ 0.06
4. 空運業 ／ 243.13 ／ -0.18
5. 食料品 ／ 2,511.49 ／ -0.33
6. 小売業 ／ 2,284.29 ／ -0.49
7. 医薬品 ／ 3,995.99 ／ -0.57
8. その他製品 ／ 6,626.24 ／ -0.74
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,687.83 ／ -0.74
10. 非鉄金属 ／ 3,950.25 ／ -0.82
11. 不動産業 ／ 2,685.13 ／ -1.03
12. パルプ・紙 ／ 653.97 ／ -1.05
13. 海運業 ／ 1,773.96 ／ -1.36
14. 石油・石炭製品 ／ 2,709.6 ／ -1.38
15. 機械 ／ 4,748.89 ／ -1.50
16. サービス業 ／ 3,162.24 ／ -1.57
17. 電力・ガス業 ／ 684.68 ／ -1.62
18. 繊維業 ／ 913.65 ／ -1.63
19. 情報・通信業 ／ 7,345.93 ／ -1.83
20. 化学工業 ／ 2,728.02 ／ -1.94
21. 建設業 ／ 2,867.44 ／ -1.95
22. 鉄鋼 ／ 833.24 ／ -1.98
23. 精密機器 ／ 13,092.44 ／ -2.28
24. ゴム製品 ／ 5,596. ／ -2.34
25. その他金融業 ／ 1,295.77 ／ -2.40
26. ガラス・土石製品 ／ 1,951.93 ／ -2.40
27. 証券業 ／ 892.3 ／ -2.53
28. 保険業 ／ 3,062.22 ／ -2.53
29. 金属製品 ／ 1,698.32 ／ -2.77
30. 電気機器 ／ 6,542.65 ／ -2.83
31. 卸売業 ／ 5,423.19 ／ -2.92
32. 銀行業 ／ 568.46 ／ -3.07
33. 輸送用機器 ／ 5,262.77 ／ -3.59《CS》
