後場の日経平均は977円安でスタート、ソフトバンクGやレーザーテックなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;52869.41;-977.46TOPIX;3555.73;-73.97



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比977.46円安の52869.41円と前引け値（52812.45円）から若干下げ幅を縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、一時下げ幅を広げたものの、結局はランチタイム開始水準に持ち直す推移。前場の日経平均は、売り先行後、一時下げ渋る場面もあったものの、結局はじりじりと下げ幅を広げていき、朝方につけたきょうの安値を僅かに更新して終える展開に。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。追加の手がかり材料は観測されていないものの、為替は一時1ドル＝153円台に突入する場面もみられたこともあり、引き続き警戒感の強い状態が継続。

東証プライム市場の売買代金上位では、ソフトバンクG＜9984＞、三菱UFJ＜8306＞、レーザーテック＜6920＞、東エレク＜8035＞、トヨタ自＜7203＞、富士通＜6702＞、三井住友＜8316＞、ソニーG＜6758＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落している反面、古河電工＜5801＞や住友鉱山＜5713＞などが上昇している。業種別では、輸送用機器、電気機器、卸売などが下落率上位で推移。《CS》