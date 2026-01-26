ReYuu　Japan、暗号資産戦略担う子会社設立、トレジャリー戦略本格化

■2026年1月22日付で設立完了、出資比率70%

ReYuu Japan<9425>(東証スタンダード)は1月23日、合弁会社(子会社)の設立が完了したと発表した。これは、2025年10月および12月に公表してきた合弁会社設立に関する開示事項の経過報告に当たる。新会社は同月22日付で設立が完了しており、暗号資産を活用した中長期的なトレジャリー戦略を推進する体制が整った形だ。

同社は2025年9月、暗号資産の取扱開始方針を決定し、ビットコインを活用したトレジャリー戦略に関する業務提携に向けた基本合意を公表している。これを受け、同年10月に合弁会社設立の準備開始を決議し、12月には設立に係る主要事項を決定していた。今回、その計画通りに子会社設立が完了した。

新会社「ReDigital」は、東京都港区に本社を置き、暗号資産トレジャリー事業を手掛ける。資本金は100万円で、ReYuu Japanが70%を出資する。今後は同社のトレジャリー戦略の運用基盤を担い、暗号資産を活用した戦略的な取り組みを進める方針だ。業績への影響については現在精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

