クリエートメディック、期末配当を28円に増額、年間配当は45円に

■業績と財政状態を踏まえ判断

クリエートメディック<5187>(東証スタンダード)は1月23日、2025年12月期の期末配当予想を修正すると発表した。取締役会で決議したもので、株主還元方針の見直しを反映した。

同社は、期末配当を1株当たり20円としていたが、当期の業績動向や財政状態を総合的に勘案し、28円へ引き上げる。これにより、年間配当予想は1株当たり45円となる。

株主への利益還元を経営の重要施策と位置付ける方針のもと、内部留保による経営基盤の強化と、安定的かつ継続的な配当の両立を図る。今回の修正は、より一層の株主還元を目的とした判断である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

