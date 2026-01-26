*07:15JST 23日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、銀行が重し

■NY株式：米国株式市場はまちまち、銀行が重し

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。

イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。セクター別ではソフトウエア・サービスが上昇した一方、銀行が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は中国当局が同国のテック企業に同社の人工知能（AI）向け半導体「H200｜の注文準備を進めてよいと通達したとの報道が好感され、上昇。同業のアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）も上昇。石油会社のエクソンモービル（XOM）は原油高で収益増期待に買われた。鉄道会社のCSX（CSX）は第4四半期の収入が予想を下回ったものの、2026年の見通しが好感され、上昇。

半導体のインテル（INTC）は第4四半期決算で示された弱い見通しを嫌気した売りが継続。

中国系動画共有アプリ「TIKTOK」と同アプリ運営のバイトダンスは、米国内事業の一部を国内投資家に移管する取引を完了した。



（Horiko Capital Management LLC）

■NY為替：当局の円安是正介入の思惑、円急伸

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円31銭から155円63銭まで下落し、155円76銭で引けた。当局の円安是正介入の憶測に加え、米財務省がレートチェックとの報道で円買いが加速した。また、米1月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレの低下で、ドル売りにも拍車がかかった。

ユーロ・ドルは1.1731ドルから1.1834ドルまで上昇し、1.1826ドルで引けた。域内消費者信頼感指数の改善でユーロ買いが強まった。ユーロ・円は186円00銭から183円91銭まで下落した。ポンド・ドルは1.3520ドルから、1.3646ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.7910フランから0.7789フランまで下落した。

■NY原油：反発、米ドル安を意識

23日のNY原油先物3月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.71ドル（＋2.88％）の61.07ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.52－61.26ドル。米ドル安を意識した買いが入ったようだ。地政学的リスクの高まりを警戒した買いは一服したが、供給超過の懸念は後退している。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドル台前半で推移した。

■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 51.72ドル -0.73ドル（-1.39％）

モルガン・スタンレー（MS） 179.00ドル -4.05ドル（-2.21％）

ゴールドマン・サックス（GS）918.88ドル -35.77ドル（-3.74％）

インテル（INTC） 45.07ドル -9.25ドル（-17.02％）

アップル（AAPL） 248.04ドル -0.31ドル（-0.12％）

アルファベット（GOOG） 328.43ドル -2.41ドル（-0.72％）

メタ（META） 658.76ドル +11.13ドル（+1.71％）

キャタピラー（CAT） 626.62ドル -21.79ドル（-3.36％）

アルコア（AA） 62.21ドル -0.93ドル（-1.47％）

ウォルマート（WMT） 117.73ドル -0.10ドル（-0.08％）《YY》