株ブロガー・さなさえ：フィジカルAIのトレンドは続く！それならば「あのテーマ」も♪【FISCOソーシャルレポーター】

※2026年1月22日18時に執筆

皆様、おはこんばんちは。年始から電撃作戦でベネズエラ政権をひっくり返し、グリーンランドの領有に言及してEUと構えるなど、今年もトランプ御大が世界の中心に回っていきそうですね。「泰平の眠りをさます 切り札よ たつた四まいで 夜もねられず」…さなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや158回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜相場好転の最中でAI半導体への物色が鮮明＞

グリーンランド領有問題を巡り米欧対立への過度な警戒感が後退し、相場は好転。その中で半導体セクターの底強さが光っていますね。15日に発表されたTSMCの好決算や強気な設備投資計画が刺激となり、SOX指数は年初から11％超も上昇。この米半導体株高は当然、日本市場にとっても強力な追い風ですね。

一方、国内では「1月27日公示～2月8日投開票」の衆院選に向けた政局が激化しています。立憲民主党と公明党が新党「中道改革連合（略称：中道）」を設立し、さらに与野党ともに「食料品の消費税率ゼロ」などの減税策を打ち出す構えを見せており、日本株へのポジティブ材料となっています（小売り・食品株も早目にチェックですね♪）。高市政権が勝利すれば「サナエノミクス」の推進力が強まるのは確実。当面は「自民党勝利」を前提とした強気戦略で臨むのが吉でしょう。特に投資家としては中道の人達と共に、「自民党内の中道の人達」が長年、日本にどんな影響を与えてきたかを振り返ると『膿出しの選挙』になる事を願うばかり…南無ナムなむ。

さて、相場はメモリ不足でこれまで当記事でご紹介してきた半導体関連のキオクシアＨＤ＜285A＞やミナトHD＜6862＞などの人気化していますね。そんなトレンドが高止まりしている最中で、AI半導体やフィジカルAI関連への物色は継続していきそうです。そんな訳で、今回はわたしが直近で気になった株をピックアップしていきまっす♪

＜フィジカルAI関連を再びチェック＞

まずは自動運転で思惑のある銘柄をチェック。自律走行ロボット「Amua」を開発中のシンフォニアテクノロジー＜6507＞、車の動脈・コネクター製造のイリソ電子工業＜6908＞、精密なロボットの動きの礎となる直動案内機器で知られた日本トムソン＜6480＞、AI関連からはロボティクスや自動運転への参入に積極的なヘッドウォータース＜4011＞の株価が動いてきています。同じく物理空間での本人確認インフラとして注目されるELEMENTS＜5246＞、同じくドローンやロボットの眼となる人工知覚技術のKudan＜4425＞、GPS管理や搬送ロボットを展開しているFIG＜4392＞、自動車向け組み込みソフトのヴィッツ＜4440＞をピックアップ。

直接的に「ロボット」で思惑のあるのは、ロボットスーツ「HAL」のCYBERDYNE＜7779＞、倉元製作所＜5216＞においては直近で、ペロブスカイト太陽電池事業の為の子会社設立を発表で思惑買いが入っていますが、そもそも掃除ロボなどの業務用ロボット事業でも思惑があるので、新たな材料発表にも注目。2足歩行ヒューマノイドへの採用実績のあるヒーハイスト＜6433＞の株価は調整となっていますが、押し目を狙いつつ、「材料待ち」をしてみるのも面白いかもしれないですね。

＜AI・物流：自動化が変える「運ぶ」の常識＞

自動運転ときて、思惑があるのがAI・物流関連です。搬送・保管システムのダイフク＜6383＞、フォークリフトの自動化など、現場の「力仕事」をAI化する本命である豊田自動織機＜6201＞、物流DXプラットフォームを手掛けるYE DIGITAL＜2354＞、パレットレンタルの大手であるユーピーアール＜7065＞は株価も割安で面白味もありそうです。アマゾン関連として思惑のある遠州トラック＜9057＞は強い相場をキープ。それならば出遅れ的にファイズHD＜9325＞も気になるところですね。また、佐川急便グループでAI-OCRでの入力自動化など、テック活用に積極的なSGホールディングス＜9143＞、店舗と物流をAIで繋ぐ最適化を担うクラウド在庫管理を手掛けるロジザード<4391>も、大穴となりそうな底値圏チャートをしていますが、こちらも新たな材料発表などがあれば面白そうですね。

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。

