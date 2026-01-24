*00:19JST 【市場反応】米1月ミシガン大消費者信頼感指数、1年期待インフレは1年ぶり低水準、ドル軟化

米1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は56.4と、予想外に速報値54.0から上方修正された。昨年8月来で最高。1年期待インフレ率確報値は4.0％と、予想外に速報値：4.2％から下方修正。5－10年期待インフレ率確報値も3.3％と、予想外に速報値：3.4％から下方修正され1年ぶり低水準となった。

事前に発表された米1月製造業PMI速報値は51.9と、12月51.8から上昇も予想を下回った。サービス業PMI速報値は52.5と、予想外に12月52.5と同水準にとどまった。総合PMI速報値は52.8と、12月52.7から上昇も予想53.0を下回った。

期待インフレ率の低下でドルは軟調。ドル・円は158円33銭から158円12銭へじり安推移。ユーロ・ドルは1.1732ドルから1.1752ドルへ上昇。ポンド・ドルは1.3520ドルから1.3543ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・1月製造業PMI速報値：51.9（予想：52.0、12月：51.8）

・米・1月サービス業PMI速報値：52.5（予想：52.9、12月：52.5）

・米・1月総合PMI速報値：52.8（予想：53.0、12月：52.7）

・米・1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：56.4（予想：54.0、速報値：54.0）

・米・1月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：4.0％（予想：4.2％、速報値：4.2％）

・米・1月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.3％（予想：3.4％、速報値：3.4％）《KY》