出来高変化率ランキング（14時台）～ジェリービー、東製鉄などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月23日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3070＞ ジェリービー 28830400 83201.48 359.41% 0.0731%
＜7774＞ J・TEC 933000 48911.56 270.75% 0.1351%
＜5240＞ monoAI 1404200 45936.68 254.13% 0.0436%
＜2389＞ デジタルHD 160300 41372.92 235.57% 0.0009%
＜4237＞ フジプレアム 9190900 614316.38 184.37% -0.0092%
＜5216＞ 倉元 22246500 696826.06 177.1% 0.3164%
＜6055＞ Jマテリアル 1918700 874111.44 159.9% 0.051%
＜5191＞ 住友理工 154500 115474.76 155.63% 0%
＜3113＞ UNIVAOak 1207600 25014.36 152.43% -0.0136%
＜3189＞ ANAP 941800 122978.72 144.26% 0.0802%
＜4425＞ Kudan 568000 252057.22 136.28% 0.0624%
＜282A＞ GX半導10 278122 152170.291 122.83% -0.0493%
＜4169＞ エネチェンジ 226800 21440.6 119.71% 0.0693%
＜380A＞ GXチャイナテク 164784 60536.345 119.03% 0.0066%
＜6706＞ 電気興 87200 74000.44 114.45% 0.0258%
＜453A＞ iS米カバコ 140050 32833.918 113.85% 0.0035%
＜3479＞ TKP 452800 354823.86 112.16% 0.0747%
＜2804＞ ブルドック 112300 74217.86 110.38% -0.0072%
＜2562＞ 上場ダウH 41453 42562.297 108.45% 0.0048%
＜4848＞ フルキャストHD 204200 126984.06 105.3% 0.0245%
<4343> ファンタジー 236500 276906.74 100.96% -0.0337%
<5423> 東製鉄 1064700 628435.32 96.6% -0.0798%
<424A> GXゴルドH 468110 62790.284 93.44% 0.0261%
<6264> マルマエ 771000 883748.48 92.77% 0.0345%
<5727> 邦チタニウム 1885000 1586067.76 91.15% 0.0681%
<6840> AKIBA 1124800 194336.52 90.89% 0.0166%
<6223> 西部技研 209000 135857.72 90.52% 0.0154%
<2342> トランスGG 562600 88474 90.05% 0.0612%
<365A> 伊澤タオル 293800 80944.72 89.72% 0.0391%
<1541> 純プラ信 403881 1953588.896 89.22% 0.0822%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
