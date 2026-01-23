ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ジェリービー、東製鉄などがランクイン

2026年1月23日 14:50

記事提供元：フィスコ

*14:50JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ジェリービー、東製鉄などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月23日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3070＞ ジェリービー　　　 28830400 　83201.48　 359.41% 0.0731%
＜7774＞ J・TEC　　　　　933000 　48911.56　 270.75% 0.1351%
＜5240＞ monoAI　　　　1404200 　45936.68　 254.13% 0.0436%
＜2389＞ デジタルHD　　　　160300 　41372.92　 235.57% 0.0009%
＜4237＞ フジプレアム　　　　9190900 　614316.38　 184.37% -0.0092%
＜5216＞ 倉元　　　　　　　　22246500 　696826.06　 177.1% 0.3164%
＜6055＞ Jマテリアル　　　　1918700 　874111.44　 159.9% 0.051%
＜5191＞ 住友理工　　　　　　154500 　115474.76　 155.63% 0%
＜3113＞ UNIVAOak　　1207600 　25014.36　 152.43% -0.0136%
＜3189＞ ANAP　　　　　　941800 　122978.72　 144.26% 0.0802%
＜4425＞ Kudan　　　　　568000 　252057.22　 136.28% 0.0624%
＜282A＞ GX半導10　　　　278122 　152170.291　 122.83% -0.0493%
＜4169＞ エネチェンジ　　　　226800 　21440.6　 119.71% 0.0693%
＜380A＞ GXチャイナテク　　164784 　60536.345　 119.03% 0.0066%
＜6706＞ 電気興　　　　　　　87200 　74000.44　 114.45% 0.0258%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　140050 　32833.918　 113.85% 0.0035%
＜3479＞ TKP　　　　　　　452800 　354823.86　 112.16% 0.0747%
＜2804＞ ブルドック　　　　　112300 　74217.86　 110.38% -0.0072%
＜2562＞ 上場ダウH　　　　　41453 　42562.297　 108.45% 0.0048%
＜4848＞ フルキャストHD　　204200 　126984.06　 105.3% 0.0245%
<4343> ファンタジー　　　　236500 　276906.74　 100.96% -0.0337%
<5423> 東製鉄　　　　　　　1064700 　628435.32　 96.6% -0.0798%
<424A> GXゴルドH　　　　468110 　62790.284　 93.44% 0.0261%
<6264> マルマエ　　　　　　771000 　883748.48　 92.77% 0.0345%
<5727> 邦チタニウム　　　　1885000 　1586067.76　 91.15% 0.0681%
<6840> AKIBA　　　　　1124800 　194336.52　 90.89% 0.0166%
<6223> 西部技研　　　　　　209000 　135857.72　 90.52% 0.0154%
<2342> トランスGG　　　　562600 　88474　 90.05% 0.0612%
<365A> 伊澤タオル　　　　　293800 　80944.72　 89.72% 0.0391%
<1541> 純プラ信　　　　　　403881 　1953588.896　 89.22% 0.0822%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

