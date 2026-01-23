*12:26JST ドリーム・アーツ--- SmartDB、「ITreview Grid Award 2026 Winter」15期連続受賞

ドリーム・アーツ＜4811＞は21日、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」が、「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、SaaSカテゴリーで唯一、3部門（ノーコードWebデータベース、ワークフローシステム、文書管理システム）の最高位「Leader」に同時認定されたことを発表した。

この受賞は、「SmartDB(R)」が15期連続で3部門同時認定されたもので、これまでの実績と顧客満足度の高さを示すものとなっている。

「ITreview Grid Award」は、約15.1万件のユーザーレビューを基に、製品の顧客満足度や市場での認知度を評価し、選定された製品に対して授与される。「SmartDB(R)」は、業務部門による主体的なDX推進をサポートし、「デジタルの民主化」を実現するためのツールとして評価された。大企業向けの複雑な業務プロセスに対応したワークフロー機能やWebデータベース機能を備え、柔軟な権限制御や高度なセキュリティや権限制御に対応している点が大きな強みとされているほか、「コラボレーター機能」を大幅に強化したことにより、社外提携組織との安全な業務連携機能を可能にし、50万人を超える社外利用者との情報共有を実現している。《NH》