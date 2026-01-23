*10:07JST ノースサンド：未経験採用が成長の源泉、28年にコンサル2,000人体制へ

ノースサンド＜446A＞は、総合コンサルティング企業であり、特に企業向けにIT戦略支援や業務改革支援を行っている。同社のビジネスモデルは、「コンサル数×稼働率×単価」というシンプルな式で成り立っており、コンサルタント数の増加、高稼働率の維持、そして平均単価の引き上げが主な成長因子となっている。さらに、幅広い業界の顧客に対して総合的な支援を行うことが特徴であり、多様な業界のニーズに対応するサービスを提供している。特に、未経験者を積極的に採用し、育成する独自の採用戦略が特徴的で、従業員のスキル向上にも力を入れている。また、米Notion Labs社が提供するオールインワン情報共有ツール「Notion」の世界初の販売代理店としても注目されている。

2026年1月期第3四半期では、売上高183億円（前年同期比58.2％増）、営業利益37億円（同98.5％増）と過去最高を更新した。業績の主な要因は、コンサルタント数の増加、高稼働率の維持、そして単価の上昇だ。特に、コンサルタント数は順調に増加しており、採用活動が順調に進んでいることが影響している。営業利益率が前年同期比で改善しており、コスト構造の最適化とオペレーティングレバレッジの効率的な活用が寄与している。今期の見通しでは、売上高250億円（前期比52.3％増）、営業利益48億円（同75.7％増）を予想しており、順調に進捗している。通期計画の達成に向けて、引き続き成長が期待される。

同社は、特に未経験者を採用し、育成する方針を取っており、この点で業界の他の競合と差別化を図っている。競合には、Big4やアクセンチュアなどの大手コンサルティングファームがあるが、同社はスキルではなく「人（人間力）」にフォーカスしたコンサルティングを展開している。理念に共感する人材を採用する「カルチャーマッチ採用」により、他社が重視しない層の採用を進めることで、競合がターゲットとしない人材マーケットへアプローチできている。また、入社後は未経験者でも早期に現場で活躍できるよう、充実した社内育成体制に加え、コンサルタントの悩みに寄り添うフォローアップ体制を整えている。これにより、競争優位性が高まり、同社の市場での地位を確立している。

中長期経営目標（2026年1月期～2028年1月期）において、コンサルタント数2,000人以上という目標を掲げている。稼働率についても引き続き90%以上を維持する方針だ。また、年平均売上高成長率は30～35％を目指し、営業利益率は20～25％を目指すとしている。長期的には、売上高600億円、営業利益率30％、コンサルタント数3,000人以上を達成することを目指している。現在の組織体制や顧客基盤を土台に、採用・育成の強化・業務品質の向上・新規顧客の獲得・既存顧客との関係深化を進めることで達成を図る方針であり、将来的な企業価値の向上が期待できる。

現時点では、同社は成長投資を最優先する段階にあり、配当や自社株買いの具体的な計画は示されていない。ただし、将来的な利益創出力が安定することを前提に、株主還元の実施も視野に入れている。

同社は、独自の人材戦略とデジタル領域での強みを活かし、今後も成長が期待される企業だ。中長期的には、コンサルタント数の増加や売上成長を背景に、営業利益のさらなる増加が見込まれる。《NH》