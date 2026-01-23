*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる～

23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■衆院解散であらためて高市政権への期待が高まる

■Genky、26/6上方修正 営業利益 110億円←105億円

■東京電力HD＜9501＞柏崎刈羽原発が停止



23日の日本株市場は買い先行で始まった後も、押し目待ち狙いの買い意欲が強い相場展開になりそうだ。22日の米国市場は、NYダウが306ドル高、ナスダックは211ポイント高だった。前日にトランプ米大統領が欧州への追加関税計画を撤回したことによる米欧関係悪化への懸念が後退したことを引き続き材料視した買いが優勢だった。また、7-9月期の国内総生産（GDP）改定値が2年ぶりの成長となるなど、景気見通し改善も支援材料になっている。シカゴ日経225先物は大阪比310円高の54050円。円相場は1ドル＝158円40銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まろう。日経225先物はナイトセッションで一時54150円まで買われる場面もみられた。前日の日経平均株価はマドを空けての上昇でボリンジャーバンドの+1σを上回って始まると、その後も同バンドを上回っての推移を継続。+2σが位置する54857円を射程に入れたトレンド形成が意識されやすいだろう。



また、米国ではサンディスクやマイクロン・テクノロジー、アームホールディングスなど半導体関連株が引き続き買われており、アドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞などの支援材料になるだろう。前日にストップ高となったディスコ＜6146＞が再び強い基調をみせてくるようだと、投資家のセンチメントを明るくさせそうだ。指数寄与度の大きい値がさハイテク株が相場をけん引することで、日経平均型優位の展開が期待される。



日銀の金融政策決定会合の結果待ちから買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるものの、政策金利の据え置きが見込まれるなかでは、結果判明後のアク抜けが意識されそうである。さらに、衆院解散で選挙戦が本格化するなか、後場は高市政権への期待感が高まる可能性から資金流入が強まる可能性がありそうだ。そのため、物色は主力ハイテク株のほか、防衛や宇宙など政策テーマに関連する企業への押し目待ち狙いの買い意欲は強いだろう。

Genky＜9267＞は2026年6月期業績予想の修正を発表。営業利益を105億円から110.5億円に上方修正した。セルフレジ全店導入初年度ということで、想定外のトラブルなども考慮し、店舗人件費計画を若干保守的に置いていたが、店舗運営部の徹底力により適切な人時コントロールが実現できたことが、計画対比抑制に奏功した。

■前場の注目材料

・日経平均株価は上昇（53688.89、+914.25）

・NYダウは上昇（49384.01、+306.78）

・ナスダック総合指数は上昇（23436.02、+211.20）

・SOX指数は上昇（8055.17、+13.10）

・シカゴ日経225先物は上昇（54050、+310）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・牧野フライス＜6135＞山梨工場の納期半減、モジュール生産方式を導入

・不二越＜6474＞米で産ロボ生産、今年後半めど無人化ライン整備

・双日＜2768＞社長・植村幸祐氏、インフラ・化学成長投資

・豊田通商＜8015＞ガーナでトヨタ自動車・日野自動車の販売店事業買収

・三菱自＜7211＞新体制、経営判断を迅速化、中国勢台頭、戦い方探る

・ダイナミクマップ＜336A＞豊田自動織機など4社で中部空港で自動運転、貨物けん引車実証

・クボタ＜6326＞溶融分離技術でPFNAを99.999%分解

・KDDI＜9433＞大阪堺DC稼働、製薬・製造業向けAI提供

・ミライト・ワン＜1417＞施工完了写真をAI検査、不鮮明さ即時判定

・J・TEC＜7774＞自家培養軟骨、膝関節症向け保険適用

・川上塗料＜4616＞西村聡一社長「粉体塗料を増強

・キリンHD＜2503＞キリンビバレッジ、新領域で年内新商品、ヘルスサイエンス飲料

・大塚HD＜4578＞大塚製薬、HAE発作抑制薬、欧で販売承認取得

・東急建設＜1720＞支保工誘導デジタル化、トンネル工事の安全性向上

☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・日本銀行金融政策決定会合（2日目）

・08：30 12月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋2.4％、11月：＋3.0％）

＜海外＞

・特になし《YY》