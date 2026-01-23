新田ゼラチン、株主優待継続を決定、コラーゲン製品を贈呈

■100株から対象、保有期間で優待内容に差

新田ゼラチン<4977>(東証スタンダード)は1月22日、株主優待の実施を発表した。株主への日頃の支援に対する感謝と、事業内容への理解促進を目的に、2026年も株主優待制度を継続する。今回も同社の主力であるコラーゲンペプチド製品を優待品として採用し、保有株数や継続保有期間に応じた内容とする。

優待内容は、100株以上500株未満の株主の場合、継続保有期間が3年未満で「コラゲネイド150g」1袋(3000円相当)、3年以上で「コラゲネイドHG90g」1袋(3500円相当)となる。500株以上保有の場合は、3年未満で両製品各1袋(6500円相当)、3年以上で「コラゲネイドHG90g」2袋(7000円相当)を贈呈する。

対象は2026年3月31日時点の株主名簿に記載された株主で、3年以上保有は同一株主番号で13回以上連続記載されていることが条件だ。優待品の発送は同年7月中旬以降を予定し、宛名不明などで返送された場合は9月30日まで再送対応するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

