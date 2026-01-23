TORICO、イーサリアム208ETHを追加取得、暗号資産運用を拡充

■取得価額約1億円、平均取得単価47万9868円

TORICO<7138>(東証グロース)は1月22日、暗号資産投資事業の一環として、イーサリアム(ETH)を追加取得したと発表した。取得日は同日で、取得数量は208.3905ETH、取得価額は99,999,957円となる。平均取得単価は1ETH当たり479,868円である。

今回の取得を含めた同社のイーサリアム保有状況は、総取得数量が1,218.024651ETH、総取得価額は600,049,113円となった。平均取得単価は1ETH当たり492,641円で、ステーキング収入による取得分も含まれている。同社は2025年12月以降、複数回にわたり継続的な取得を進めており、暗号資産を事業用資産として位置付ける姿勢を鮮明にしている。

今後については、同社が2025年12月17日に開示した株式会社Mint Townとの資本業務提携を踏まえ、暗号資産の保有に加え、ステーキングなどの運用手法を組み合わせた活用を進める方針だ。収益獲得を目的とした「稼ぐトレジャリー」として、PER型金融モデルの確立を目指す。中長期的な企業価値向上に資するとしているが、当期業績への具体的な影響は現時点では未定としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

