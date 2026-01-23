ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など

2026年1月23日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など
＜国内＞
08:30　消費者物価コア指数(12月)　2.5％　3.0％
09:30　製造業PMI(1月)　　50.0
09:30　サービス業PMI(1月)　　51.6
09:30　総合PMI(1月)　　51.1
14:30　全国百貨店売上高(12月)　　0.9％
14:30　東京地区百貨店売上高(12月)　　-0.1％
15:30　植田日銀総裁が会見


日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.75％　0.75％

通常国会召集


＜海外＞
06:45　NZ・消費者物価指数(10-12月)　　3.0％
14:00　印・製造業PMI速報(1月)　　55.0
14:00　印・サービス業PMI速報(1月)　　58.0
14:00　印・総合PMI速報(1月)　　57.8
16:00　英・小売売上高(12月)　　-0.1％
17:30　独・製造業PMI(1月)　　47.0
17:30　独・サービス業PMI(1月)　　52.7
17:30　独・総合PMI(1月)　　51.3
18:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(1月)　　48.8
18:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月)　　52.4
18:00　欧・ユーロ圏総合PMI(1月)　　51.5
18:30　英・製造業PMI(1月)　　50.6
18:30　英・サービス業PMI(1月)　　51.4
18:30　英・総合PMI(1月)　　51.4
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
22:30　加・小売売上高(11月)　1.2％　-0.2％
23:45　米・製造業PMI速報値(1月)　52.0　51.8
23:45　米・サービス業PMI速報値(1月)　52.8　52.5
23:45　米・総合PMI速報値(1月)　　52.7
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(1月)　54　54


印・外貨準備高(先週)

ラガルドECB総裁とゲオルギエワIMF専務理事がダボス会議でパネル討論会に参加


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事