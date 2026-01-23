関連記事
今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、欧ユーロ圏製造業PMI、米サービス業PMI速報値など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(12月) 2.5％ 3.0％
09:30 製造業PMI(1月) 50.0
09:30 サービス業PMI(1月) 51.6
09:30 総合PMI(1月) 51.1
14:30 全国百貨店売上高(12月) 0.9％
14:30 東京地区百貨店売上高(12月) -0.1％
15:30 植田日銀総裁が会見
日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表 0.75％ 0.75％
通常国会召集
＜海外＞
06:45 NZ・消費者物価指数(10-12月) 3.0％
14:00 印・製造業PMI速報(1月) 55.0
14:00 印・サービス業PMI速報(1月) 58.0
14:00 印・総合PMI速報(1月) 57.8
16:00 英・小売売上高(12月) -0.1％
17:30 独・製造業PMI(1月) 47.0
17:30 独・サービス業PMI(1月) 52.7
17:30 独・総合PMI(1月) 51.3
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(1月) 48.8
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(1月) 52.4
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(1月) 51.5
18:30 英・製造業PMI(1月) 50.6
18:30 英・サービス業PMI(1月) 51.4
18:30 英・総合PMI(1月) 51.4
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)
22:30 加・小売売上高(11月) 1.2％ -0.2％
23:45 米・製造業PMI速報値(1月) 52.0 51.8
23:45 米・サービス業PMI速報値(1月) 52.8 52.5
23:45 米・総合PMI速報値(1月) 52.7
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(1月) 54 54
印・外貨準備高(先週)
ラガルドECB総裁とゲオルギエワIMF専務理事がダボス会議でパネル討論会に参加
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
