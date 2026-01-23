*00:36JST 【市場反応】米11月PCEコア価格指数は伸び加速、ドルは下落

米商務省が発表した11月個人所得は前月比＋0.3％と、10月＋0.1％から伸びが拡大した。ただ、予想＋0.4％は下回った。同月個人消費支出は前月比+0.5％と、予想通り、10月と同水準の伸びを維持。

PCE価格指数は前月比＋0.2％で10月と同水準の伸び。前年比では＋2.8％と、10月＋2.7％から伸びが加速した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として中止しているPCEコア価格指数は前年比＋2.8％と、10月から伸びが加速した。

PCEコア価格指数加速もドルは下落。ドル・円は158円86銭から158円39銭へ下落。ユーロ・ドルは1.1703ドルから1.1728ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3410ドルから1.3475ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・11月PCEコア価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、10月＋0.2％、前年比＋2.8％、10月＋2.7％）

・米・11月PCE価格指数：前月比＋0.2％、前年比＋2.8％（予想：前月比＋0.2％、10月＋0.2％、前年比＋2.8％、10月＋2.7％）

・米・11月個人所得：前月比＋0.3％（予想＋0.4％、10月＋0.1％）

・米・11月個人消費支出：前月比+0.5％（予想＋0.5％、10月＋0.5％）

・ユーロ圏・1月消費者信頼感指数速報値：－12.4（予想：-13、12月：－13.2←-13.1）《KY》