*23:07JST 【市場反応】米・7-9月期GDP改定値/先週分新規失業保険申請件数、ドル買い強まる

米商務省が発表した7-9月期国内総生産（GDP）改定値は前期比年率:＋4.4％と、速報値＋4.3％から予想外に上方修正され23年7－9月期以降2年ぶりの高水準となった。同期個人消費改定値は前期比＋3.5％と、速報値から修正なし。

米労働省が同時刻に発表した先週分新規失業保険申請件数（1/17）は前週比＋1000件の20万件だった。予想20.9万件は下回った。また、先週分新規失業保険継続受給者数（1/10）は184.9万件と、前回187.5万件から増加予想に反し減少。昨年11月以来の低水準となった。

良好な結果を受けてドル買いが強まり、ドル・円は158円83銭まで強含んだ。ユーロ・ドルは1.1716ドルで伸び悩み。ポンド・ドルは1.3426ドルから1.3410ドルまで下落した。

【経済指標】

・米・7-9月期国内総生産（GDP）改定値:＋4.4％（予想4.3％ 速報値4.3％）

・米・7-9月期個人消費改定値:＋3.5％（予想＋3.5％ 速報値＋3.5％）

・米・先週分新規失業保険申請件数（1/17）：＋20万件（予想：20.9万件、前回：19.9万件←19.8万件）

・米・先週分新規失業保険継続受給者数（1/10）：184.9万件（予想：189万件、前回：187.5万件←188.4万件）《KY》