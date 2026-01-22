*17:19JST 東京為替：ドル・円はしっかり、159円を目指す展開

22日の東京市場でドル・円はしっかり。グリーンランド領有権問題の懸念後退でリスク選好ムードが広がり、朝方の158円18銭から上昇基調に。午後はドル買戻しのほか、日経平均株価の上げ幅拡大で円売りが強まり、夕方にかけて158円89銭まで上昇した。

・ユ-ロ・円は184円81銭から185円76銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1670ドルから1.1696ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値53,327.39円、高値53,922.53円、安値53,242.38円、終値53,688.89円(前日比914.25円高)

・17時時点：ドル・円158円80-90銭、ユ-ロ・円185円60-70銭

【要人発言】

・ルッテ北大西洋条約機構（NATO）事務総長

「トランプ大統領との協議、グリーンランドのデンマーク統治の話は含まれず」

「トランプ大統領と北極圏の防衛について協議」

【経済指標】

・日・12月貿易統計：+1057億円（予想：+3650億円、11月：+3223億円→+3167億円）

・豪・12月失業率：4.1％（予想：4.4％、11月：4.3％）《TY》